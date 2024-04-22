Полузащитник «Халл Сити» может продолжить карьеру в РПЛ

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вчера, 15:53

Агент атакующего полузащитника «Халл Сити» Секу Траоре сообщил о возможном переходе своего клиента в РПЛ .

Мы общаемся с ЦСКА и ещё несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ . Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет.

В текущем сезоне игрок провёл 25 матчей в Чемпионшипе и Кубке Английской Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.