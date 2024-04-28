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Галактионов дал комментарий касательно игрового времени Дзюбы

вчера, 21:45

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча со «Спартаком» в РПЛ (2:3) ответил на вопрос об игровом времени нападающего Артёма Дзюбы.

Он пропустил много времени, были отрезки, когда он не давал пользы на поле. У нас в последнее время динамичная и мобильная атака, нас это устраивает. Артём — игрок статусный, и ему непросто выпадать из коллектива. Но он внутри команды и поддерживает всех пацанов. Сегодня нам показалось правильным выпустить его в конце матча.

На какие качества опираюсь, когда выпускаю Дзюбу? Когда мы играем в контратаку, нужен более быстрый игрок. К сожалению, сегодня Артём в концовке не принес пользы. Стоит ли его ожидать в составе дальше? Покажет тренировочный процесс. У нас сейчас хорошая, скоростная и мобильная атака, мы ею довольны.

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Все комментарии
2pzc889ut9mh
2pzc889ut9mh
сегодня в 04:47
Ну наконец время Дзюбы пришло слазить с пьедестала...
ABir
ABir
вчера в 23:46
Готовиться в Китай к Слуцкому
drug01
drug01
вчера в 22:42
Пожалуй Дзюба уже не готов к своей яркой былой игре!
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