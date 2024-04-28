Галактионов дал комментарий касательно игрового времени Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» после матча со «Спартаком» в РПЛ (2:3) ответил на вопрос об игровом времени нападающего .

Он пропустил много времени, были отрезки, когда он не давал пользы на поле. У нас в последнее время динамичная и мобильная атака, нас это устраивает. Артём — игрок статусный, и ему непросто выпадать из коллектива. Но он внутри команды и поддерживает всех пацанов. Сегодня нам показалось правильным выпустить его в конце матча.

На какие качества опираюсь, когда выпускаю Дзюбу? Когда мы играем в контратаку, нужен более быстрый игрок. К сожалению, сегодня Артём в концовке не принес пользы. Стоит ли его ожидать в составе дальше? Покажет тренировочный процесс. У нас сейчас хорошая, скоростная и мобильная атака, мы ею довольны.