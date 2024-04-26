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Юрий Гаврилов вернулся к нормальной жизни после инсульта

вчера, 10:54

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов вернулся к полноценной жизни после инсульта. Об этом сообщил его сын Василий.

Юрий Васильевич давно дома, ведёт здоровый образ жизни, держится бодрячком, даже уже выходит на футбольные поля. Посещает все реабилитационные процедуры, массаж, физио, в принципе всё нормально и хорошо. Мы так поняли, что так, как было, уже не будет, на данный момент он уже привык к тому, что есть. Конечно, привыкнуть к такому невозможно, но по крайней мере как-то уже свыкся. Улучшения, безусловно, есть.

У них есть ветеранский любительский футбольный клуб «Спартак», два раза в неделю они играют в мини-футбол. Он уже выходит, грубо говоря, как он говорил «встань на штангу, я тебе отдам передачу». На данный момент он близко со штангой стоит, но передачи отдаёт. Он активно занимается своими делами, посещает собрания в «Спартаке», мероприятия. Он уже даже за рулем ездит сам.

Возможно, в конце лета нужно будет снова пройти полное обследование (в больнице). Это необходимо делать всем. Сейчас через день ходит на массаж и другие процедуры. «Спартак» помогает с лечением, недавно помогли с лекарствами, а то они дорогие. Поэтому да, регулярно клуб помогает.

Напомним, Гаврилов является двукратным чемпионом СССР.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:22
Рад за Гаврилова ! Ещё одна Победа! "Выкарабкался" молодец ! Медикам отдельная благодарность! Юрий Васильевич - здоровья тебе!
Capral
Capral
вчера в 11:04
Гаврилову- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Юрка, помню, твою Незабываемую игру, и ваш, Неповторимый творческий тандем с Федей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Светлая Ему Память!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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