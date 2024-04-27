58-летний Ромарио провёл первую тренировку после возобновления карьеры

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вчера, 11:44

Бывший бразильский футболист провёл первую тренировку с клубом «Америка Рио-де-Жанейро», с которым недавно подписал контракт.

Он является президентом этой команды, за которую выступает его сын . Профессиональную карьеру Ромарио завершил в 2009 году.

Экс-нападающий «селесао» прокомментировал возвращение к занятиям:

Что касается тренировок… Я очень сильно устал. Через некоторое время за мной придут с носилками. Я не тренировался 16 лет, успел немного побегать. Но хочу прояснить одну вещь: я не буду играть весь чемпионат. Моя идея заключается в том, чтобы играть по несколько минут в некоторых матчах. Самое главное в этом соревновании — «Америка».

Также он пошутил про возможность исполнения одиннадцатиметровых ударов: