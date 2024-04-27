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58-летний Ромарио провёл первую тренировку после возобновления карьеры

вчера, 11:44

Бывший бразильский футболист Ромарио провёл первую тренировку с клубом «Америка Рио-де-Жанейро», с которым недавно подписал контракт.

Он является президентом этой команды, за которую выступает его сын Ромариньо. Профессиональную карьеру Ромарио завершил в 2009 году.

Экс-нападающий «селесао» прокомментировал возвращение к занятиям:

Что касается тренировок… Я очень сильно устал. Через некоторое время за мной придут с носилками. Я не тренировался 16 лет, успел немного побегать.

Но хочу прояснить одну вещь: я не буду играть весь чемпионат. Моя идея заключается в том, чтобы играть по несколько минут в некоторых матчах. Самое главное в этом соревновании — «Америка».

Также он пошутил про возможность исполнения одиннадцатиметровых ударов:

Если будет назначен пенальти, президент нашего клуба попросит его исполнить. Если тренер скажет «нет», его уволят, а президент клуба всё равно исполнит пенальти.

Моя самая большая цель здесь — получить возможность играть с сыном. Многие спортсмены преследуют такую цель. Леброн Джеймс хочет сыграть со своим сыном в следующем году (в НБА). У Ривалдо тоже был такой шанс. Я также этого хочу.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:27
Ну и зачем ему это надо?
112910415
112910415
вчера в 14:12
тренеру не позавидуешь, факт !
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 13:03
Но Леброну Джеймсу не 58 лет, сравнение неуместно.
Futurista
Futurista
вчера в 12:57, ред.
Ромарио снова в строю...селесао...телесао)...
Рубиалесу привет)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:15
Самое забавное, что это не шутка) Своенравие и хамство Ромарио как раз и составляют две трети новостей о нём.

Осенью он прославился фразой "К чёрту Анчелотти", когда пробивал своего хоуми Диниса Силву на пост тренера сборной... Я послушал подкаст даже с ним, он там человек 3-4 оскорбил только в одном подкасте) Для него назвать пару известных человек за интервью чудаками на букву М проще чем с бревна упасть.

В итоге после того, как он сыграл вничью с Венесуэлой, проиграл Уругваю, Колумбию и Аргентине подряд, непризнанного гения выгнали.

Поэтому тренер-то точно понимает, что это не шутка. Там своенравный агрессивный быдлан с космическим ЧСВ на Ромарио)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:11
Он и в этом возрасте даст фору многим !
112910415
112910415
вчера в 12:05
ух, как хорошо быть президентом !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
"Если будет назначен пенальти, президент нашего клуба попросит его исполнить. Если тренер скажет «нет», его уволят, а президент клуба всё равно исполнит пенальти."
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Забавно!)))
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