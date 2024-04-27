58-летний Ромарио провёл первую тренировку после возобновления карьеры

Бывший бразильский футболист Ромарио провёл первую тренировку с клубом «Америка Рио-де-Жанейро», с которым недавно подписал контракт.
Он является президентом этой команды, за которую выступает его сын Ромариньо. Профессиональную карьеру Ромарио завершил в 2009 году.
Экс-нападающий «селесао» прокомментировал возвращение к занятиям:
Что касается тренировок… Я очень сильно устал. Через некоторое время за мной придут с носилками. Я не тренировался 16 лет, успел немного побегать.
Но хочу прояснить одну вещь: я не буду играть весь чемпионат. Моя идея заключается в том, чтобы играть по несколько минут в некоторых матчах. Самое главное в этом соревновании — «Америка».
Также он пошутил про возможность исполнения одиннадцатиметровых ударов:
Если будет назначен пенальти, президент нашего клуба попросит его исполнить. Если тренер скажет «нет», его уволят, а президент клуба всё равно исполнит пенальти.
Моя самая большая цель здесь — получить возможность играть с сыном. Многие спортсмены преследуют такую цель. Леброн Джеймс хочет сыграть со своим сыном в следующем году (в НБА). У Ривалдо тоже был такой шанс. Я также этого хочу.
Осенью он прославился фразой "К чёрту Анчелотти", когда пробивал своего хоуми Диниса Силву на пост тренера сборной... Я послушал подкаст даже с ним, он там человек 3-4 оскорбил только в одном подкасте) Для него назвать пару известных человек за интервью чудаками на букву М проще чем с бревна упасть.
В итоге после того, как он сыграл вничью с Венесуэлой, проиграл Уругваю, Колумбию и Аргентине подряд, непризнанного гения выгнали.
Поэтому тренер-то точно понимает, что это не шутка. Там своенравный агрессивный быдлан с космическим ЧСВ на Ромарио)
Осенью он прославился фразой "К чёрту Анчелотти", когда пробивал своего хоуми Диниса Силву на пост тренера сборной... Я послушал подкаст даже с ним, он там человек 3-4 оскорбил только в одном подкасте) Для него назвать пару известных человек за интервью чудаками на букву М проще чем с бревна упасть.
В итоге после того, как он сыграл вничью с Венесуэлой, проиграл Уругваю, Колумбию и Аргентине подряд, непризнанного гения выгнали.
Поэтому тренер-то точно понимает, что это не шутка. Там своенравный агрессивный быдлан с космическим ЧСВ на Ромарио)