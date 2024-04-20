Бояринцев ответил на вопрос о возможном переходе в Медиалигу

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал возможный переход в «Народную Команду» из Медиалиги.

Сейчас мне и так хватает футбола, часто выхожу на поле, поскольку появилось время на это. Сыграть в такой компании всегда приятно, и не так важно, какой это турнир, но на данном этапе мне футбола и так достаточно. В Медиалиге все же серьезные нагрузки — игра на все поле и довольно динамичный футбол, поэтому прямо сейчас я не готов пойти на это.

Но я очень рад, что собрали команду, в которой такое большое количество бывших футболистов «Спартака», болельщикам это должно понравиться.