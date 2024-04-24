«Не воспринимаю это как вид спорта». Габулов — о Медиалиге

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос об отношении к Медиалиге.
Ко мне поступали определённые предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идёт больше о шоу.
Каждый президент лиги, владельцы клубов, УЕФА, ФИФА это прекрасно понимают. И когда УЕФА пытается запретить Суперлигу, оправдывая это тем, что якобы это убьет футбол, да плевать они хотели на самобытность футбола внутри лиг. Они испугались лишь того, что огромный кусок пирога у них прямо из под носа уводят. Потому что очевидно, что все самые жирные контракты и права на ТВ трансляции ушли бы в Суперлигу.
Посмотрите на Переса, он хочет купить все что блестит, чтобы Реал был самым хайповым и прибыльным клубом мира. Ему футболист интересен лишь с точки зрения привлечения рекламы и зрителей. О чем собственно свидетельствуют слитые телефонные разговоры Переса, где он поливает грязью Рауля и Касильяса.
Ну и матчей становится больше, потому что это привлекает инвестиции и плевать все структуры хотели, что график просто убийственный. От чего травм становится все больше и больше.
Каждый президент лиги, владельцы клубов, УЕФА, ФИФА это прекрасно понимают. И когда УЕФА пытается запретить Суперлигу, оправдывая это тем, что якобы это убьет футбол, да плевать они хотели на самобытность футбола внутри лиг. Они испугались лишь того, что огромный кусок пирога у них прямо из под носа уводят. Потому что очевидно, что все самые жирные контракты и права на ТВ трансляции ушли бы в Суперлигу.
Посмотрите на Переса, он хочет купить все что блестит, чтобы Реал был самым хайповым и прибыльным клубом мира. Ему футболист интересен лишь с точки зрения привлечения рекламы и зрителей. О чем собственно свидетельствуют слитые телефонные разговоры Переса, где он поливает грязью Рауля и Касильяса.
Ну и матчей становится больше, потому что это привлекает инвестиции и плевать все структуры хотели, что график просто убийственный. От чего травм становится все больше и больше.
буки довольны.
буки довольны.