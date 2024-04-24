«Не воспринимаю это как вид спорта». Габулов — о Медиалиге

Экс-голкипер сборной России ответил на вопрос об отношении к Медиалиге.

Ко мне поступали определённые предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идёт больше о шоу.