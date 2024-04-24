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«Не воспринимаю это как вид спорта». Габулов — о Медиалиге

вчера, 18:35

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос об отношении к Медиалиге.

Ко мне поступали определённые предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идёт больше о шоу.

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Все комментарии
e3tvmvbxb5fd
e3tvmvbxb5fd
вчера в 21:24
Такого же мнения, это как настольный футбол
adekvat
adekvat
вчера в 20:36
Не профессиональный по тому что деньги меньшие крутятся? Тоже мне профессионал.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:50
Ну, как не спорт, разновидность футбольных соревнований только лишь
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:41, ред.
Профессиональный футбол это тоже шоу, а уже потом спорт высоких достижений. Понятно, что болельщики и большинство футболистов живут в розовых очках, но это очевидный факт.
Каждый президент лиги, владельцы клубов, УЕФА, ФИФА это прекрасно понимают. И когда УЕФА пытается запретить Суперлигу, оправдывая это тем, что якобы это убьет футбол, да плевать они хотели на самобытность футбола внутри лиг. Они испугались лишь того, что огромный кусок пирога у них прямо из под носа уводят. Потому что очевидно, что все самые жирные контракты и права на ТВ трансляции ушли бы в Суперлигу.
Посмотрите на Переса, он хочет купить все что блестит, чтобы Реал был самым хайповым и прибыльным клубом мира. Ему футболист интересен лишь с точки зрения привлечения рекламы и зрителей. О чем собственно свидетельствуют слитые телефонные разговоры Переса, где он поливает грязью Рауля и Касильяса.
Ну и матчей становится больше, потому что это привлекает инвестиции и плевать все структуры хотели, что график просто убийственный. От чего травм становится все больше и больше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Вот именно шоу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:50
люди играют футбол.
буки довольны.
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