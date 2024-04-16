В бой идут одни старики. Команда самых возрастных футболистов мира

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сегодня, 19:00

Собрали вместе самых опытных игроков планеты.

Часто футболисты завершают карьеру в 35 лет или даже раньше. Недавно, например, Эден Азар повестил бутсы на гвоздь в 32 года, а мог ведь еще играть и играть!

Благодаря достижениям в спортивной медицине и питании футболисты теперь играют гораздо дольше, чем раньше.

Предлагаем вашему вниманию самый старый состав, который может быть. Общий возраст футболистов, представленных ниже составляет на данный момент 452 года.

Вратарь

Брэд Гьюзан («Атланта Юнайтед»)

Впечатляет то, что он все попадает в стартовый состав «Атланты Юнайтед», а не просто сидит на скамейке запасных.

Бывший вратарь «Астон Виллы» провел более 200 матчей за свой нынешний клуб — это больше, чем любой другой игрок в истории. Он, без сомнения, уже стал легендой «Атланты».

Защитники

Хесус Навас («Севилья»)

Плавно превратившись из игрока атаки в надежного защитника, Навас блестяще справился со своей задачей.

38-летний футболист является рекордсменом по количеству матчей за «Севилью», проведя за испанский клуб более 680 поединков.

Пепе («Порту»)

Несомненно, это один из самых жестких футболистов в 21 веке. Надо отдать должное Пепе за то, что в 41 год он по-прежнему силен. За клуб и сборную он провел более 870 матчей за свою карьеру и, похоже, не собирается останавливаться.

Жозе Фонте («Брага»)

В Португалии должно быть особая природа, поскольку такие игроки, как Фонте и Пепе, по-прежнему способны выступать на высшем уровне даже после своего 40-летия.

После пяти стабильных лет в «Лилле» 40-летний футболист летом вернулся в свою родную страну, чтобы присоединиться к «Браге», которая в настоящее время занимает четвертое место в чемпионате Португалии.

Кристиан Ансальди («Парма»)

В этом году аргентинскому защитнику исполнится 38 лет, но он до сих пор быстр и креативен. Проведя семь лет в Серии А, Ансальди в прошлом сезоне принял решение перейти в Серию В и присоединиться к «Парме», которая может уже в этом году вернуться в высший итальянский дивизион. В России игрока помнят по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

Полузащитники

Фелипе Мело («Флуминенсе»)

В сентябре Мело продлил контракт с «Флуминенсе» на один сезон, новое соглашение действует до конца 2024 года. К моменту истечения срока действия договора бразильцу исполнится 41 год.

За свою карьеру Мело уже выиграл 23 трофея, но он по-прежнему голоден до побед, как это было в молодости.

Санти Касорла («Реал Овьедо»)

Возможно, Санти уже не на пике своих способностей, но мы рады, что он все еще играет. Проведя три года в Катаре, бывший футболист «Арсенала» летом переехал в Европу, чтобы вернуться в клуб своего детства «Реал Овьедо», который выступает во втором испанском дивизионе.

Андрес Иньеста («Эмирейтс»)

После отъезда из Европы в 2018 году Иньеста пять лет играл в Японии, а сейчас он радует болельщиков из ОАЭ . Скоро великий испанец сменит профессию.

Кадзуеси Миура («Оливейренше»)

Миура дебютировал за «Сантос» в 1986 году и продолжает выступать по сей день. Контракт японского футболиста принадлежит «Йокогаме», но в этом сезон он выступает на правах аренды за «Оливейренше» во втором дивизионе Португалии.

Миура не забивал с 2022 года, но, учитывая, что ему 57 лет, ему это можно простить.

Форварды

Роке Санта Крус («Либертад»)

Прошло более десяти лет с тех пор, как парагвайский нападающий играл в Англии, этим летом бывшему игроку «Блэкберна» и «Баварии» исполнится 43 года, но он продолжает играть в футбол за парагвайский «Либертад».

Лукас Подольски («Гурник»)

Сейчас 38-летний футболист играет за польский клуб «Гурник» и радует местных болельщиков. Лукас приносит пользу свой команде и является одним из ее лидеров.

Кто из них завершит футбольную карьеру последним?