Гаттузо может возглавить «Торино»

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вернуться в Серию А.
По данным источника, «Торино» планирует уволить Ивана Юрича с должности наставника команды.
Сейчас туринский клуб ведёт переговоры с Гаттузо, которые продвигаются в положительном ключе.
видать, у боссов Торино в планах и дальше болтаться на вторых ролях.
Юрич их достал. конфликтовал из за отсутствия трансферов,
тренер хочет развиваться, попасть в еврокубки именно с Торино.
видать, у боссов Торино в планах и дальше болтаться на вторых ролях.
Юрич их достал. конфликтовал из за отсутствия трансферов,
тренер хочет развиваться, попасть в еврокубки именно с Торино.