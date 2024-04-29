Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Гаттузо может возглавить «Торино»

вчера, 17:47

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вернуться в Серию А.

По данным источника, «Торино» планирует уволить Ивана Юрича с должности наставника команды.

Сейчас туринский клуб ведёт переговоры с Гаттузо, которые продвигаются в положительном ключе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФлик хочет работать за границей. Он не будет возвращаться в «Баварию»
Сегодня, 00:57
СлухиБывший тренер «Шахтёра» может возглавить «Вест Хэм»
Сегодня, 00:30
СлухиСтало известно, когда «Ман Юнайтед» примет решение о будущем тен Хага
Вчера, 23:36
СлухиТен Хаг может во второй раз возглавить «Аякс»
Вчера, 22:45
Слухи«Бавария» подпишет контракт с Рангником после матча с «Реалом»
Вчера, 20:09
Слухи«Милан» предложил Лопетеги контракт на 3 года
Вчера, 18:23
Сортировать
Все комментарии
Attaccante_55
Attaccante_55
сегодня в 10:09
Видимо, Торино хочет за выживание бороться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
Гаттузо знатный физрук.
видать, у боссов Торино в планах и дальше болтаться на вторых ролях.
Юрич их достал. конфликтовал из за отсутствия трансферов,
тренер хочет развиваться, попасть в еврокубки именно с Торино.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Пожелаю ему только Удачи.
112910415
112910415
вчера в 18:58
не будет толку !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:48
Надо пробовать и выходить на высокий уровень...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 