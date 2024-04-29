Гаттузо может возглавить «Торино»

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вчера, 17:47

Бывший тренер «Милана» может вернуться в Серию А.

По данным источника, «Торино» планирует уволить с должности наставника команды.

Сейчас туринский клуб ведёт переговоры с Гаттузо, которые продвигаются в положительном ключе.