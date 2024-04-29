«Милан» предложил Лопетеги контракт на 3 года

«Милан» хочет назначить главным тренером Хулена Лопетеги.
Клуб предлагает испанцу трёхлетний контракт и зарплату размером 4 миллиона евро за сезон.
В ближайшие дни стороны проведут переговоры.
«Милан» хочет назначить главным тренером Хулена Лопетеги.
Клуб предлагает испанцу трёхлетний контракт и зарплату размером 4 миллиона евро за сезон.
В ближайшие дни стороны проведут переговоры.
Капелло и Сакки продвигают свою кандидатуру - Тиаго Мотта из Болоньи.
Ибрагимович говорит, что Милан должен назначит Марка Ван Боммеля.
фанаты Милана требуют только Роберто де Дзерби.
Капелло и Сакки продвигают свою кандидатуру - Тиаго Мотта из Болоньи.
Ибрагимович говорит, что Милан должен назначит Марка Ван Боммеля.
фанаты Милана требуют только Роберто де Дзерби.