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«Милан» предложил Лопетеги контракт на 3 года

вчера, 18:23

«Милан» хочет назначить главным тренером Хулена Лопетеги.

Клуб предлагает испанцу трёхлетний контракт и зарплату размером 4 миллиона евро за сезон.

В ближайшие дни стороны проведут переговоры.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 20:52
по статистике и опыту управления большими клубами лучшим является Конти, ни Мотта, ни Лопетги, ни де Дзерби до его не дотягивают даже во сне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:14
Монкада настаивает на подписании Лопетеги.
Капелло и Сакки продвигают свою кандидатуру - Тиаго Мотта из Болоньи.
Ибрагимович говорит, что Милан должен назначит Марка Ван Боммеля.
фанаты Милана требуют только Роберто де Дзерби.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
и здесь карусель
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