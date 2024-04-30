Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Милан» отказался от назначения Лопетеги из-за болельщиков

30 апреля 2024, 13:37

Руководство «Милана» отказалось от идеи назначения на должность главного тренера команды Хулена Лопетеги. Со специалистом был уже согласован контракт, он полностью устраивал клуб. Но болельщики были против данного назначения и создали онлайн-петицию против Лопетеги, которая за 48 часов набрала 10 тысяч подписей. Возникла гипотеза, что недовольство организованных фанатов приведёт к протестам в той или иной форме в следующих матчах на «Сан-Сиро». Главная претензия болельщиков заключалась в том, что Лопетеги не справляется со стрессом и не способен возглавлять клубы с великой историей, которые ставят перед собой самые высокие задачи.

«Милан» продолжит поиски главного тренера на новый сезон. Основными критериями являются умение развивать молодёжь и зарплата, которая не должна выходить за рамки клубных ограничений.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБерлинский «Унион» может сменить главного тренера
Вчера, 17:45
СлухиКлопп может стать спортивным директором «Боруссии» в 2025 году
Вчера, 13:02
Президент «Баварии» высказался на тему переговоров с Рангником
Вчера, 10:09
Ван Перси дебютирует в роли главного тренера взрослой команды
30 апреля
СлухиФлик хочет работать за границей. Он не будет возвращаться в «Баварию»
30 апреля
СлухиБывший тренер «Шахтёра» может возглавить «Вест Хэм»
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ balalay (раскрыть)
вчера в 07:17
Почему сайт позволяет в сторону пользователя заявления - гуляй и не cкули тут свой бред мальчик.???
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ balalay (раскрыть)
вчера в 07:10
    balalay
    balalay ответ Attaccante_55 (раскрыть)
    вчера в 00:15, ред.
    ты мог бы предъявлять Пиоли только невыполнение задач на сезон
    ты этих задач не знаешь ВООБЩЕ
    задачи выигрывать каждый матч нет и никогда не будет ни у одного клуба мира, ВСЕ косяки Пиоли - твои личные фантазии, будто он должен делать так то и так то, но не сделал - он не на тебя работает, а на Милан, и ты его задачи не знаешь
    Attaccante_55
    Attaccante_55 ответ balalay (раскрыть)
    30 апреля в 21:43
    И это совсем не тот случай когда можно простить, что всё про...ли тем, что получили команду с выстроенной игрой. Игры нет от слова совсем. Чем занимался Пиоли весь сезон??? Даже наброска нет.
    Attaccante_55
    Attaccante_55 ответ balalay (раскрыть)
    30 апреля в 21:37
      balalay
      balalay ответ Attaccante_55 (раскрыть)
      30 апреля в 20:33
      очередной раз прошу рассказать мне каковы были официальные цели Милана поставленные на сезон 2023/2024 из какого-то официального источника, цитатку от руководства - должны сделать то-то и то-то
      Ron09
      Ron09
      30 апреля в 19:16
      Сейчас возьмут и со всего размаху Бенитеса поставят и Милан поплывет как Ювентус до Аллегри а потом обратно позовут Пиоли
      Attaccante_55
      Attaccante_55 ответ balalay (раскрыть)
      30 апреля в 19:10
      Из-за Пиоли Милан про...л в этом сезоне всё, что только можно. Задачи корректировались походу сезону после каждого провала. Мы не должны вылететь из ЛЧ - вылетели. Хорошо, тогда надо выиграть ЛЕ, ну или достойно вылететь от топ-клуба Ливерпуля или пикового Байера. В итоге вылет от Ромы, которая большую часть сезона просто в го... была, а в это время Аталанта выкидывает одного из фаворитов Ливерпуль из ЛЕ. В КИ также позорный вылет от Аталанты.
      Ты орал, что руководство на все эти кубки смотрит сквозь пальцы, значит не заинтересованы в них, но вот пожалуйста, заранее было известно, что от матча с Ромой зависит судьба Пиоли. Он про...л это противостояние. Причем поражение чисто тренерское. Это признают в Италии все.
      Зачем оставлять того, при ком команда деградирует??? Просто напрочь отсутствует командная игра. А Пиоли уже даже запутался кого на какую позицию выпускать.
      112910415
      112910415
      30 апреля в 17:46
      бывают же чудеса !
      Рой Макай
      Рой Макай
      30 апреля в 14:53
      И правильно сделали, совершенно бестолковый тренер, который чисто выиграл на шару только ЛЕ с Севильей. Да с Севильей бы даже Григорян ЛЕ взял.
      balalay
      balalay ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
      30 апреля в 14:09, ред.
      только сегодня появилась информация от самого Конте, что переговоры с Наполи были до сих пор только устными и дальше этого не продвигались, никаких условий кроме "трех лет" не обсуждалось
      Конте хочет переехать в Италию по семейным обстоятельствам и типа готов вести переговоры с любым итальянским клубом
      раньше все статьи были с безликими непонятными "источниками в клубе", "экспертов" и "друзей" и только вот теперь якобы взяли интервью у самого Конте...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      30 апреля в 14:02
      Тиаго Мотта.
      пока его забрал Ювентус.
      Laziale_Brest_BY
      Laziale_Brest_BY ответ balalay (раскрыть)
      30 апреля в 13:58
      Конте уже с Наполи, если я не ошибаюсь. ну со след сезона
      balalay
      balalay
      30 апреля в 13:47, ред.
      из свободных тренеров только у Конте подходящий Милану багаж знаний и послужной список
      если руководство Милана допускало, что возможно назначить тренера с 32% побед - значит этот параметр вообще не берется в расчет
      каким же образом они измеряют "успешность"? никаким?
      у Пиоли 55% в Милане и лучше оставить его и не позориться, чем назначить какого то хмыря вроде Лопетгуя, лучше Пиоли из свободных - только Конте, больше НИКОГО нет
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      30 апреля в 13:45
      Фанаты рулят, а потом требуют результат...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       