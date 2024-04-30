«Милан» отказался от назначения Лопетеги из-за болельщиков

Руководство «Милана» отказалось от идеи назначения на должность главного тренера команды Хулена Лопетеги. Со специалистом был уже согласован контракт, он полностью устраивал клуб. Но болельщики были против данного назначения и создали онлайн-петицию против Лопетеги, которая за 48 часов набрала 10 тысяч подписей. Возникла гипотеза, что недовольство организованных фанатов приведёт к протестам в той или иной форме в следующих матчах на «Сан-Сиро». Главная претензия болельщиков заключалась в том, что Лопетеги не справляется со стрессом и не способен возглавлять клубы с великой историей, которые ставят перед собой самые высокие задачи.
«Милан» продолжит поиски главного тренера на новый сезон. Основными критериями являются умение развивать молодёжь и зарплата, которая не должна выходить за рамки клубных ограничений.
если руководство Милана допускало, что возможно назначить тренера с 32% побед - значит этот параметр вообще не берется в расчет
каким же образом они измеряют "успешность"? никаким?
у Пиоли 55% в Милане и лучше оставить его и не позориться, чем назначить какого то хмыря вроде Лопетгуя, лучше Пиоли из свободных - только Конте, больше НИКОГО нет
если руководство Милана допускало, что возможно назначить тренера с 32% побед - значит этот параметр вообще не берется в расчет
каким же образом они измеряют "успешность"? никаким?
у Пиоли 55% в Милане и лучше оставить его и не позориться, чем назначить какого то хмыря вроде Лопетгуя, лучше Пиоли из свободных - только Конте, больше НИКОГО нет
Конте хочет переехать в Италию по семейным обстоятельствам и типа готов вести переговоры с любым итальянским клубом
раньше все статьи были с безликими непонятными "источниками в клубе", "экспертов" и "друзей" и только вот теперь якобы взяли интервью у самого Конте...
Конте хочет переехать в Италию по семейным обстоятельствам и типа готов вести переговоры с любым итальянским клубом
раньше все статьи были с безликими непонятными "источниками в клубе", "экспертов" и "друзей" и только вот теперь якобы взяли интервью у самого Конте...