«Милан» отказался от назначения Лопетеги из-за болельщиков

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30 апреля 2024, 13:37

Руководство «Милана» отказалось от идеи назначения на должность главного тренера команды . Со специалистом был уже согласован контракт, он полностью устраивал клуб. Но болельщики были против данного назначения и создали онлайн-петицию против Лопетеги, которая за 48 часов набрала 10 тысяч подписей. Возникла гипотеза, что недовольство организованных фанатов приведёт к протестам в той или иной форме в следующих матчах на «Сан-Сиро». Главная претензия болельщиков заключалась в том, что Лопетеги не справляется со стрессом и не способен возглавлять клубы с великой историей, которые ставят перед собой самые высокие задачи.

«Милан» продолжит поиски главного тренера на новый сезон. Основными критериями являются умение развивать молодёжь и зарплата, которая не должна выходить за рамки клубных ограничений.