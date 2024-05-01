Клопп может стать спортивным директором «Боруссии» в 2025 году

«Боруссия Дортмунд» может пригласить Юргена Клоппа на пост спортивного директора в 2025 году. Этим летом немец покинет «Ливерпуль».
Клопп уже возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год в качестве главного тренера.
«Боруссия Дортмунд» может пригласить Юргена Клоппа на пост спортивного директора в 2025 году. Этим летом немец покинет «Ливерпуль».
Клопп уже возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год в качестве главного тренера.
Клопп заслужил более спокойную работу и если он сам захочет успехов ему на посту спортдира в Дортмунде!
Клопп заслужил более спокойную работу и если он сам захочет успехов ему на посту спортдира в Дортмунде!