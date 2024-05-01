Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Клопп может стать спортивным директором «Боруссии» в 2025 году

вчера, 13:02

«Боруссия Дортмунд» может пригласить Юргена Клоппа на пост спортивного директора в 2025 году. Этим летом немец покинет «Ливерпуль».

Клопп уже возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год в качестве главного тренера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, почему Рангник отказался от работы в «Баварии»
Сегодня, 17:13
СлухиМоуриньо может возглавить «Баварию»
Сегодня, 16:09
Слухи«Челси» провёл переговоры с Антонио Конте
Сегодня, 15:10
СлухиТиаго Мотта может возглавить «Милан»
Сегодня, 14:56
Рангник не возглавит «Баварию»
Сегодня, 11:32
СлухиБерлинский «Унион» может сменить главного тренера
Вчера, 17:45
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:11
ой, какая неожиданная перспектива ...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:37
Спасибо огромное Юргену за хорошую работу в Ливерпуле!
Клопп заслужил более спокойную работу и если он сам захочет успехов ему на посту спортдира в Дортмунде!
g595zgjgu8x8
g595zgjgu8x8
вчера в 13:09
Возвращение на Родину выглядело бы логически
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 