Клопп может стать спортивным директором «Боруссии» в 2025 году

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вчера, 13:02

«Боруссия Дортмунд» может пригласить на пост спортивного директора в 2025 году. Этим летом немец покинет «Ливерпуль».

Клопп уже возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год в качестве главного тренера.