Ассоциация английских футбольных журналистов признала Фодена игроком года

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вчера, 14:50

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов.

Хавбек набрал 42% голосов, обойдя Деклана Райса из «Арсенала» и Родри. Также в шестёрку лучших попали Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).

Фоден стал третьим игроком «горожан» за последние четыре года, получившим данную награду. В 2023-м призом был награждён Эрлинг Холанд, в 2021-м — Рубен Диаш.