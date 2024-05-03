Ассоциация английских футбольных журналистов признала Фодена игроком года

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов.
Хавбек набрал 42% голосов, обойдя Деклана Райса из «Арсенала» и Родри. Также в шестёрку лучших попали Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).
Фоден стал третьим игроком «горожан» за последние четыре года, получившим данную награду. В 2023-м призом был награждён Эрлинг Холанд, в 2021-м — Рубен Диаш.
Фил действительно проводит очень сильный сезон и если в прошлые сезоны он был в тени гениального КДБ, то сейчас именно Фодена можно назвать лидером Сити.
Что касается Райса, то он уже отработал каждый фунт из ста + миллионов, котррые Арсенал отдал за него!!! Райс идеально вписался в систему Артеты и даже прибавил как игрок! Нам ьы еще одного игрока такого уровня в опорную зону и думаю команда будет еще сильнее! Райс и пара центральных защитников стала своеобразным щитом перед воротами Райи!
Палмер скорее открытие сезона, не думал, что он так сразу заиграет важную роль в новом Челси и станет его лидером!
Фил действительно проводит очень сильный сезон и если в прошлые сезоны он был в тени гениального КДБ, то сейчас именно Фодена можно назвать лидером Сити.
Что касается Райса, то он уже отработал каждый фунт из ста + миллионов, котррые Арсенал отдал за него!!! Райс идеально вписался в систему Артеты и даже прибавил как игрок! Нам ьы еще одного игрока такого уровня в опорную зону и думаю команда будет еще сильнее! Райс и пара центральных защитников стала своеобразным щитом перед воротами Райи!
Палмер скорее открытие сезона, не думал, что он так сразу заиграет важную роль в новом Челси и станет его лидером!