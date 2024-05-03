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Ассоциация английских футбольных журналистов признала Фодена игроком года

вчера, 14:50

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов.

Хавбек набрал 42% голосов, обойдя Деклана Райса из «Арсенала» и Родри. Также в шестёрку лучших попали Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).

Фоден стал третьим игроком «горожан» за последние четыре года, получившим данную награду. В 2023-м призом был награждён Эрлинг Холанд, в 2021-м — Рубен Диаш.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:06
Лично для меня Фоден и Райс были главными претендентами на победу и как оказалось, именно они и заняли первые два места.
Фил действительно проводит очень сильный сезон и если в прошлые сезоны он был в тени гениального КДБ, то сейчас именно Фодена можно назвать лидером Сити.
Что касается Райса, то он уже отработал каждый фунт из ста + миллионов, котррые Арсенал отдал за него!!! Райс идеально вписался в систему Артеты и даже прибавил как игрок! Нам ьы еще одного игрока такого уровня в опорную зону и думаю команда будет еще сильнее! Райс и пара центральных защитников стала своеобразным щитом перед воротами Райи!
Палмер скорее открытие сезона, не думал, что он так сразу заиграет важную роль в новом Челси и станет его лидером!
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:50
Поздравляю. Достойный выбор. В этом сезоне Фоден хорош.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:58
Я с этим соглашусь. Достоин...
Гость
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