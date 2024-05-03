Определены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге конференций

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вчера, 10:04

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций.

Ими стали нападающий «Фиорентины» (гол в матче с «Брюгге») и форвард «Олимпиакоса» (хет-трик во встрече с «Астон Виллой»).