Определены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций.
Ими стали нападающий «Фиорентины» Мбала Н'Дзола (гол в матче с «Брюгге») и форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (хет-трик во встрече с «Астон Виллой»).
Победитель определится путём голосования на официальном сайте УЕФА.
грозная сила в греческой Суперлиге. при том Олимпиакос идет на 4 месте.
год назад были новости что ЦСКА готов подписать нападающего из Марокко
Аюба Аль Кааби из турецкого чемп., зато достался грекам как свободный агент.
30 голов во всех турнирах, в том числе восемь в Лиге конференций.
хет-трик Аюба над возможным участником ЛЧ 2024-25 впечатляет.
и все это с трибуны смотрел принц Уильям, давний болельщик Виллы.
грозная сила в греческой Суперлиге. при том Олимпиакос идет на 4 месте.
год назад были новости что ЦСКА готов подписать нападающего из Марокко
Аюба Аль Кааби из турецкого чемп., зато достался грекам как свободный агент.
30 голов во всех турнирах, в том числе восемь в Лиге конференций.
хет-трик Аюба над возможным участником ЛЧ 2024-25 впечатляет.
и все это с трибуны смотрел принц Уильям, давний болельщик Виллы.