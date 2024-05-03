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Определены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге конференций

вчера, 10:04

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций.

Ими стали нападающий «Фиорентины» Мбала Н'Дзола (гол в матче с «Брюгге») и форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (хет-трик во встрече с «Астон Виллой»).

Победитель определится путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:46
Эль-Кааби лучший без вариантов. То что он сотворил в Англии мало кто ожидал. Астон Вилла была явным фаворитом матча.
112910415
112910415
вчера в 10:49
тот парень с тремя голами !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:35
с португальцем Поденсе(10+5) Аюб Аль-Кааби(17+1)
грозная сила в греческой Суперлиге. при том Олимпиакос идет на 4 месте.
год назад были новости что ЦСКА готов подписать нападающего из Марокко
Аюба Аль Кааби из турецкого чемп., зато достался грекам как свободный агент.
30 голов во всех турнирах, в том числе восемь в Лиге конференций.
хет-трик Аюба над возможным участником ЛЧ 2024-25 впечатляет.
и все это с трибуны смотрел принц Уильям, давний болельщик Виллы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:20
Без вариантов для меня! Эль-Кааби
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:18
Однозначно Эль-Кааби, трёху англичанам не каждый покладёт! Да ещё в среднем по составе клубе...
ungwb6s9tp2n
ungwb6s9tp2n
вчера в 10:05
Тут к гадалке не ходи - лучшим будет признан форвард Олимпиакоса.
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