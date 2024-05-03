Месси признан лучшим игроком апреля в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим футболистом месяца в МЛС.
Аргентинец в четырёх матчах в апреле забил шесть мячей и отметился четырьмя результативными передачами.
Всего в своей карьере форвард десять раз признавался лучшим игроком месяца (8 в «Барселоне» и один — в ПСЖ).
Что же до "лиги дантистов и проктологов"..
Ну что, "проктологический" Коламбус, к примеру, только что выбил из 1/2 кубка Конкакаф целого Монтеррея (2:1, 3:1), а до этого там же, в 1/4, другого сильного мексиканца, Тигреса (1:1, 2:1).
Проктологи, чё..
Мексы, получается, даже хуже проктологов)
Или, может быть, это просто оналитеги такие проктологические, которым, когда они занимаются проктологией, постоянно мерещится, что от них кто-то там прячется)))
ЗЫ.
Ежели кому интересно, 2 июня в финале встретятся Коламбус и мексиканская Пачука. За Пачуку сейчас пылит Моня Рондон и неплохо там смотрится..)
Что же до "лиги дантистов и проктологов"..
Ну что, "проктологический" Коламбус, к примеру, только что выбил из 1/2 кубка Конкакаф целого Монтеррея (2:1, 3:1), а до этого там же, в 1/4, другого сильного мексиканца, Тигреса (1:1, 2:1).
Проктологи, чё..
Мексы, получается, даже хуже проктологов)
Или, может быть, это просто оналитеги такие проктологические, которым, когда они занимаются проктологией, постоянно мерещится, что от них кто-то там прячется)))
ЗЫ.
Ежели кому интересно, 2 июня в финале встретятся Коламбус и мексиканская Пачука. За Пачуку сейчас пылит Моня Рондон и неплохо там смотрится..)