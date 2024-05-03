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Месси признан лучшим игроком апреля в МЛС

вчера, 08:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим футболистом месяца в МЛС.

Аргентинец в четырёх матчах в апреле забил шесть мячей и отметился четырьмя результативными передачами.

Всего в своей карьере форвард десять раз признавался лучшим игроком месяца (8 в «Барселоне» и один — в ПСЖ).

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Интер Майами  Месси Лионель
Перевод с mlssoccer.com Фото: Аккаунт ФК «Интер Майами» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:35
Мне нравится с Вами беседовать, ввиду того, что Вы- культурный, образованный человек. Вы, наверняка, обратили внимание на то, что я не защищаю Роналду, не ищу ему оправдания. Для меня- и Рон и Месси- два гениальных футболиста, каждый по своему. Но оба они- очень разные. Человеческие качества обоих не идеальные и не образцовые, оба разбалованы славой и большими деньгами. Но поскольку, о Роналду пишут гораздо меньше, чем о Месси, поэтому и базара меньше...

Если Вас, больше волнует чистота Ваших улиц или домов, а также, человеческие качества и тп., то, вероятно, это не совсем то место, где можно решать бытовые проблемы. Но в целом, я с Вами согласен, поскольку, у нас, тоже, нечто похожее имеется- после визита определенных товарищей, в неограниченном количестве... Ну а так, если честно, по футболу, то последние несколько лет к футболу я охладел, и даже, некогда любимый клуб, уже не тревожит так сильно, как раньше.

Вам желаю Здоровья, прежде всего. Всегда приятно беседовать с интеллигентным, умным человеком. Надеюсь на дальнейшее общение. Всего доброго.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:13
Он оскорбил чувства болельщиков, запихивая в трусы шарф другого клуба? Или что он такого сделал, чтобы так часто говорить о его человеческих качествах? Или он "случайно" пнул болельщика, который оказался ещё инвалидом? Если так придраться, то и мы тут все не ангелы.
Меня больше волнует человеческие качества жителей наших городов, соседей, кто гадит в подъездах, кто мусорит на детских площадках.

Мы не в ток-шоу, чтобы обсуждать чьи-то качества и пороки, если они даже и есть.
Capral
Capral
вчера в 16:15
Для баска!
Фраза от Устина Акимовича Фролу, из фильма "Тени исчезают в полдень" - " Нет, было, брат- было"!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:53
У дырявого гея-нарцисса от такой новости морщинки появились.
Наверное следующий матч пропустит, будет пластику делать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:36
Данный пользователь оставил этот комментарии обращаясь ко мне, причём делал это подобным образом уже не впервый раз.

Capral
Тому, кто возносит антисоветчика Высоцкого до небес- точно не говорить о любви к Родине...

Разве это не личное оскорбление?
Мне здесь запрещают любить Родину!!!

Я в ответ написал, что Высоцкий любил Родину и в отличии от многих он не стал предовать Родину и я удостоился ЖК.
баск
баск
вчера в 13:05
Кто бы что ни говорил, а Месси вполне прилично отрабатывает контракт, упрекнуть его не в чем.

Что же до "лиги дантистов и проктологов"..
Ну что, "проктологический" Коламбус, к примеру, только что выбил из 1/2 кубка Конкакаф целого Монтеррея (2:1, 3:1), а до этого там же, в 1/4, другого сильного мексиканца, Тигреса (1:1, 2:1).

Проктологи, чё..
Мексы, получается, даже хуже проктологов)
Или, может быть, это просто оналитеги такие проктологические, которым, когда они занимаются проктологией, постоянно мерещится, что от них кто-то там прячется)))

ЗЫ.
Ежели кому интересно, 2 июня в финале встретятся Коламбус и мексиканская Пачука. За Пачуку сейчас пылит Моня Рондон и неплохо там смотрится..)
Capral
Capral
вчера в 12:51
Оооооо, кого я вижу- товарищ "аналитик"!!! И ты здесь?! Ахахахахаха!!!!!!! И как обычно, прячишься за лайками... Сразу вспомнился советский фильм сказка "Город мастеров"!!!- "Куда же Вы, Ваша Cветлость? Возвращайтесь, побеседуем"!!!
Capral
Capral
вчера в 12:46
И снова "дырявый"!!! Продолжения сериала смотрите завтра, в неуказанное время... А вот интересно, в Сибири- смотрят этот сериал, или там только Киркорова не любят...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:33, ред.
Вижу как дырявого опять разрывает от злости.
Ох уж эти еврогеи-нарциссы.
А, что Месси?
Месси наслаждается жизнью и ему дело нет до каких то там верблюдов.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:03
Тот же ШЕДЕВР- из того же фильма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И снова- Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:00
Немного другой сюжет про руководство МЛС)..

Capral
Capral ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:52
Да, Маэстро, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гениальный Миронов, уже тогда предвидел пистона и воплотил его в гениальной комедии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как всегда- Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:49, ред.
Вот интересно получается, как можно постоянно писать гадости про Месси, оправдывая это его человеческими качествами (понаслышке), при этом восхищаясь Роналду и игнорируя его поведение 🤷
амурец
амурец
вчера в 11:39
серьёзная заявка на ЗМ, забивает в таком серьёзном чемпионате
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 11:13
А никто и никогда не ставил под сомнения его профессиональный гений. Речь идет о его человеческих качествах. Вы никак не можете этого понять.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 10:57
Для тех, кто говорит, что это чемпионат дантистов и проктологов, так Месси и на ЧМ был лучшим по гол + пас.
Он и в истории ЧМ первый по гол + пас.
Для него самое главное, что клуб занимает первую строчку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:52
Знаете, почему Месси удостоился множества наград и званий, добился признания и любви миллионов любителей футбола ? Потому что он не думает ни о наградах, ни о том, как "понравиться" кому бы то ни было. Не думает. Он играет в своё удовольствие, а так как мастерства у него выше крыши, награды сами находят его.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:41
Всё это ерунда.. Главное - каждое упоминание фамилии Месси приводит в ярость его недоброжелателей.. Глупый Авейру - как лакмусовая бумажка этой ярости.. А-ха-ха-ха.. 😀😂..
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:17
Рановато еще! А так по статистике лучший!
6j3y5ppebd6a
6j3y5ppebd6a
вчера в 10:00
Купается на исходе карьеры в лучах славы.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:58
Опять у некоторых личностей желчь полезет. А Месси делает свое дело хейтерам назло.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:58
Мастерство не пропьёшь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:56
десять результативных действии за четыре матча.
ну что, добросовестно отрабатывает свой контракт.
и ни один шарф болельщика соперников при этом не пострадал!
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:55
Золотой мяч ему
dhf9c93sarwf
dhf9c93sarwf
вчера в 09:54
Надо скорей очередной золотой мячишко ему за это выписать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:53
Я думал его уже признали лучшим до конца сезона....
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:52
Месси достаточно было провести один полноценный месяц, чтобы стать лучшим игроком месяца. 6 + 4 в 4-х матчах, а самое главное - Майами лидер чемпионата.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:04
Думаю что он не раз ещё будет лучшим...
112910415
112910415
вчера в 08:52
смотрите и учитесь, как говорится
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:50
Ещё есть куда стремится - получить 7 раз такой же приз и повторить свой же рекорд в Барсе...)
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