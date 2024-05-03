Почеттино отреагировал на слухи о своём уходе из «Челси»

Главный тренер «Челси» оценил слухи о своём возможном уходе из клуба.

Хватит уже распространять эту ложь. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, то, как мне кажется, я остаюсь здесь. Это может измениться только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Прощай».

Сейчас мы об этом не знаем. Полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и я останусь здесь. Но хватит о нелепых слухах. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать ерунду.