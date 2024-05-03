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Почеттино отреагировал на слухи о своём уходе из «Челси»

вчера, 17:32

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил слухи о своём возможном уходе из клуба.

Хватит уже распространять эту ложь. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, то, как мне кажется, я остаюсь здесь. Это может измениться только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Прощай».

Сейчас мы об этом не знаем. Полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и я останусь здесь. Но хватит о нелепых слухах. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать ерунду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:29
ни за что ведь не уйдёт !
shlomo
shlomo
вчера в 18:23, ред.
Тут вообще планируется обмен года....:)))... Тухель уйдет в МЮ, а Тен Хаг – в Баварию... Получилось так, что немецкому клубу отказали все кандидаты из шорт-листа. Ну вот и выбрали Эрика. Он работал в Мюнхене помощником Пепа и знает традиции.
А что боссов Манчестера впечатлило? Петиция фанатов за Томаса. Там вообще все звезды сходятся. Владелец команды выразил уважение тренеру. Коучу нравится АПЛ....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:08
Слухами только нервируют тренера - это точно .
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