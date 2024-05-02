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Стало известно, почему Рангник отказался от работы в «Баварии»

вчера, 17:13

Стали известны причины, по которым главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не захотел переходить в «Баварию» на аналогичную должность.

Специалист во время телефонного звонка объяснил руководству мюнхенцев свою позицию. Рулевой не хочет прямо сейчас предпринимать резких шагов в своей карьере и жизни. В случае перехода в «Баварию» ему бы пришлось заниматься комплектованием команды до и во время Евро-2024.

Помимо этого, Рангника отталкивают минусы работы в топ-клубе, некоторые аспекты «немыслимы в его возрасте».

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 21:29
Испугался болельщиков, которые против были. Подумал зря это. Лучше в сборной, стабильно . Да и тренер он никакой и функционер такой же. Бабло пилить да. Выдумщик
5msqn3eyp7kq
5msqn3eyp7kq
вчера в 21:03
Ну так изначально не стоило начинать этот разговор.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:57
Тоже мне авторитет.
Его и не рассматривали серьезно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:58
Пора завязывать с работой, судя по результатам....
112910415
112910415
вчера в 17:29
не до конца понятно, ну да ладно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28, ред.
ЖДет предложения от Локомотива, не хочет тратить время в слабых чемпионатах
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:23
Да и слава богу что не согласовали этот контракт.
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