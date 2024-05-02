Стало известно, почему Рангник отказался от работы в «Баварии»

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вчера, 17:13

Стали известны причины, по которым главный тренер сборной Австрии не захотел переходить в «Баварию» на аналогичную должность.

Специалист во время телефонного звонка объяснил руководству мюнхенцев свою позицию. Рулевой не хочет прямо сейчас предпринимать резких шагов в своей карьере и жизни. В случае перехода в «Баварию» ему бы пришлось заниматься комплектованием команды до и во время Евро-2024.

Помимо этого, Рангника отталкивают минусы работы в топ-клубе, некоторые аспекты «немыслимы в его возрасте».