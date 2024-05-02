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Моуриньо может возглавить «Баварию»

вчера, 16:09

«Бавария» находится в поисках нового главного тренера.

По данным источника, мюнхенский клуб расширил шорт-лист кандидатов на эту должность. В их список входит экс-наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:19
Похоже Баварию решили окончательно добить…🤢
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Такой вариант как , Моуриньо - тренер Баварии, выглядит несколько необычным, и даже каким то , особенным...)))
drug01
drug01
вчера в 18:16
А было интересно посмотреть на его работу там...
gn28v449h53a
gn28v449h53a
вчера в 17:56
Думаю Баварии он не нужен,со своей игрой от обороны
112910415
112910415
вчера в 17:46
опасные опыты нежелательны !
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 16:53
Когда-то Моуринью говорил что никогда не пойдет в Бундеслигу или Лигу 1. Вот цитата:
"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – «Бавария» – или клуб Б – «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать на чемпионат, где нет давления."
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:25
Уже говорили, что Тухель при любом раскладе покинет Баварию летом.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 16:12
Так он уже немецкий забыл. Придётся заново учить.
adekvat
adekvat
вчера в 16:12
Если Тухель лигу чемпионов выиграет, может оставят.
Вещий
Вещий
вчера в 16:11
На мой взгляд не нужен он Баварии... Не так играют немцы как строит игру Маур.
Гость
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