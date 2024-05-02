Моуриньо может возглавить «Баварию»

«Бавария» находится в поисках нового главного тренера.
По данным источника, мюнхенский клуб расширил шорт-лист кандидатов на эту должность. В их список входит экс-наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.
«Бавария» находится в поисках нового главного тренера.
По данным источника, мюнхенский клуб расширил шорт-лист кандидатов на эту должность. В их список входит экс-наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.
"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – «Бавария» – или клуб Б – «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать на чемпионат, где нет давления."
"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – «Бавария» – или клуб Б – «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать на чемпионат, где нет давления."