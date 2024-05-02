«Бавария» сомневается в Зидане

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вчера, 21:46

«Бавария» не считает, что сможет эффективно работать на посту главного тренера команды.

Мюнхенцев смущает языковой барьер: специалист не говорит по-немецки, а уровень его английского невысок.

Помимо этого, в коллективе Бундеслиги полагают, что француз не является тактическим гением и не сможет провести в команде перестройку.