«Бавария» не считает, что Зинедин Зидан сможет эффективно работать на посту главного тренера команды.
Мюнхенцев смущает языковой барьер: специалист не говорит по-немецки, а уровень его английского невысок.
Помимо этого, в коллективе Бундеслиги полагают, что француз не является тактическим гением и не сможет провести в команде перестройку.
Не знает немецкого и английского?! А как же у вас работали Гвард и Анчи, которые так смешно говорили на немецком, что журналисты, от смеха выпадали и отворачивались???
Не знает немецкого и английского?! А как же у вас работали Гвард и Анчи, которые так смешно говорили на немецком, что журналисты, от смеха выпадали и отворачивались???
Ну и ну...
Ну и ну...
и великое наследие в истории футбола!
за счет чего?
1. доверие к игрокам равно всем, и звездам, и молодым.
2. Зидан призывал всех своих игроков работать вместе и играть в команду для достижения успеха. один за всех. все за одного.
ниразу скандалов, личных разборок, ненужных мелочности не было в коллективе. чего хватает в Баварии.
3.Зидан много раз доказал, что он тренер своей тактической гибкостью.
изменить тактику команды в соответствии с обстоятельствами
матча и соперника для него не было проблемы.
4. Зидан сам играл с многими из Реала, умел четко общаться со своими игроками и эффективно передавать свои идеи. потому что знал какими словами общаться.
5. он ценит дисциплину в своей философии работы, без этого никак.
6. Зидан - лидер...и мотивирует своих игроков на своем примере и
сосредоточен на целях команды.
7. Зидан был предан своей любовью к футболу и Реал Мадрид.
что отражается в его тренерской работе.
8. Способность работать под давлением.
сохранять спокойствие работать под давлением, таких как финал и
решающие матчи....тот урок в финал ЧМ-2006 и провокация Матерацци
многому его научил.
9. Баланс между защитой и атакой.
10. Важность менталитета.
11. Смирение и были скромны.
Высокомерия к соперникам всегда токсичная среда.
А принцип бумеранга никто еще не отменял.
12. Инновация.
важно, чтобы тренеры и игроки были инновационными и
искали новые решения и подходы для улучшения их игры.
Вот такая уникальная комбинация навыков, подходов и
ценностей Зидана-тренера. это путь к многочисленным успехам в фуитболе.
открытое общение, уважение друг другу, терпение, страсть и смирение,
и тренеры и игроки могут улучшить свою игру и добиться успеха
в любой области жизни. это Зидан установил высокий стандарт для футбола.
и показал, что устойчивый успех может быть достигнут только с помощью целостного подхода, который работается на Постоянное улучшение и преданность тяжелой работе!!!
Так чего еще не хватает Баварии, чтобы уважать Зидана?
Что они за слова себе позволяют?
Может, Зидан и не гений.
Но он Тренер, который знает путь чемпиона, и проводник клуба к большим успехам.
и великое наследие в истории футбола!
за счет чего?
1. доверие к игрокам равно всем, и звездам, и молодым.
2. Зидан призывал всех своих игроков работать вместе и играть в команду для достижения успеха. один за всех. все за одного.
ниразу скандалов, личных разборок, ненужных мелочности не было в коллективе. чего хватает в Баварии.
3.Зидан много раз доказал, что он тренер своей тактической гибкостью.
изменить тактику команды в соответствии с обстоятельствами
матча и соперника для него не было проблемы.
4. Зидан сам играл с многими из Реала, умел четко общаться со своими игроками и эффективно передавать свои идеи. потому что знал какими словами общаться.
5. он ценит дисциплину в своей философии работы, без этого никак.
6. Зидан - лидер...и мотивирует своих игроков на своем примере и
сосредоточен на целях команды.
7. Зидан был предан своей любовью к футболу и Реал Мадрид.
что отражается в его тренерской работе.
8. Способность работать под давлением.
сохранять спокойствие работать под давлением, таких как финал и
решающие матчи....тот урок в финал ЧМ-2006 и провокация Матерацци
многому его научил.
9. Баланс между защитой и атакой.
10. Важность менталитета.
11. Смирение и были скромны.
Высокомерия к соперникам всегда токсичная среда.
А принцип бумеранга никто еще не отменял.
12. Инновация.
важно, чтобы тренеры и игроки были инновационными и
искали новые решения и подходы для улучшения их игры.
Вот такая уникальная комбинация навыков, подходов и
ценностей Зидана-тренера. это путь к многочисленным успехам в фуитболе.
открытое общение, уважение друг другу, терпение, страсть и смирение,
и тренеры и игроки могут улучшить свою игру и добиться успеха
в любой области жизни. это Зидан установил высокий стандарт для футбола.
и показал, что устойчивый успех может быть достигнут только с помощью целостного подхода, который работается на Постоянное улучшение и преданность тяжелой работе!!!
Так чего еще не хватает Баварии, чтобы уважать Зидана?
Что они за слова себе позволяют?
Может, Зидан и не гений.
Но он Тренер, который знает путь чемпиона, и проводник клуба к большим успехам.