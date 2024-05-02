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«Бавария» сомневается в Зидане

вчера, 21:46

«Бавария» не считает, что Зинедин Зидан сможет эффективно работать на посту главного тренера команды.

Мюнхенцев смущает языковой барьер: специалист не говорит по-немецки, а уровень его английского невысок.

Помимо этого, в коллективе Бундеслиги полагают, что француз не является тактическим гением и не сможет провести в команде перестройку.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 07:10
Задрали они со своими поисками-уже все уши прожужжали-пусть сам ген директор и тренирует если в мире нет достойного их божественной Баварии.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
нормальный он гений )
но ведь сам не согласится ?
6ppfvzdf5hns
6ppfvzdf5hns
сегодня в 05:41
Раз минусы есть, то и не стоит брать.
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44
Да не гений он уж точно.
Sкрудж
Sкрудж ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:42
Пусть хоть чего нибудь добьётся ещё где нибудь в конкуретной борьбе . Как насчёт успехов в АПЛ допустим с Юнайтед , Челси , Ливером , Вилой ? Или в ЛЧ с пуст с ПСЖ , итальянцами , немцами или выше указаными командами АПЛ ? Сомнительно , никто его никуда и не зовёт . А он всё ждёт пока уйдёт Дешам. Покажи что нибудь ещё , кроме Реала.
амурец
амурец
сегодня в 00:26
Ну да ну да, просто Зидан скорее не захотел идти туда, вот они и запели эту песню
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:16
Они не просто возмутительны, но еще и глупы, до последней возможности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:12
никогда не болел за Реал и терпеть не могу испанских клубов и сборную)))
но заявления боссов Баварии возмутительны.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:10
Супер, и всё по делу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:06
3 кубка лиги чемпионов это феноменальный успех.
и великое наследие в истории футбола!
за счет чего?
1. доверие к игрокам равно всем, и звездам, и молодым.
2. Зидан призывал всех своих игроков работать вместе и играть в команду для достижения успеха. один за всех. все за одного.
ниразу скандалов, личных разборок, ненужных мелочности не было в коллективе. чего хватает в Баварии.
3.Зидан много раз доказал, что он тренер своей тактической гибкостью.
изменить тактику команды в соответствии с обстоятельствами
матча и соперника для него не было проблемы.
4. Зидан сам играл с многими из Реала, умел четко общаться со своими игроками и эффективно передавать свои идеи. потому что знал какими словами общаться.
5. он ценит дисциплину в своей философии работы, без этого никак.
6. Зидан - лидер...и мотивирует своих игроков на своем примере и
сосредоточен на целях команды.
7. Зидан был предан своей любовью к футболу и Реал Мадрид.
что отражается в его тренерской работе.
8. Способность работать под давлением.
сохранять спокойствие работать под давлением, таких как финал и
решающие матчи....тот урок в финал ЧМ-2006 и провокация Матерацци
многому его научил.
9. Баланс между защитой и атакой.
10. Важность менталитета.
11. Смирение и были скромны.
Высокомерия к соперникам всегда токсичная среда.
А принцип бумеранга никто еще не отменял.
12. Инновация.
важно, чтобы тренеры и игроки были инновационными и
искали новые решения и подходы для улучшения их игры.
Вот такая уникальная комбинация навыков, подходов и
ценностей Зидана-тренера. это путь к многочисленным успехам в фуитболе.
открытое общение, уважение друг другу, терпение, страсть и смирение,
и тренеры и игроки могут улучшить свою игру и добиться успеха
в любой области жизни. это Зидан установил высокий стандарт для футбола.
и показал, что устойчивый успех может быть достигнут только с помощью целостного подхода, который работается на Постоянное улучшение и преданность тяжелой работе!!!
Так чего еще не хватает Баварии, чтобы уважать Зидана?
Что они за слова себе позволяют?
Может, Зидан и не гений.
Но он Тренер, который знает путь чемпиона, и проводник клуба к большим успехам.
Capral
Capral
вчера в 23:23
На багаже Аленичева- можно только в отпуск на море съездить, если на таможне не тормознут. Три года подряд брать ЛЧ на чужом багаже- могут только марсиане, да и то, если багаж не перепутают, при выдачи. За три года- можно сто раз умереть и снова воскреснуть, и опять, на чужом багаже на курорт смотаться...

Ну и ну...
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 23:07
Зидан взял три ЛЧ на багаже Аленичева (Анчелотти), а так тренер из него, как из Григоряна, поэтому он никогда не возьмет команду, у которой существуют проблемы
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:03
Тухеля бы оставляли
Capral
Capral
вчера в 22:58, ред.
Если он не является тактическим гением, как же он смог три года подряд брать ЛЧ?! Здесь, либо европейский футбол деградировал, либо, в руководстве Баварии- недалекие люди...

Не знает немецкого и английского?! А как же у вас работали Гвард и Анчи, которые так смешно говорили на немецком, что журналисты, от смеха выпадали и отворачивались???
drug01
drug01
вчера в 22:45
Зидан явно им не подходит по многим вопросам ведения игры... Сложность общения с командной очень велика
57azw5jpct9e
57azw5jpct9e
вчера в 22:08
Нормально так Зидана опустили
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:57
Пока не попрубуешь не узнаешь,надо дать шанс!
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