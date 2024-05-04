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«Бавария» проиграла «Штутгарту» на выезде

вчера, 18:29
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Штутгарт» обыграл «Баварию» в домашних стенах в матче 32-го тура Бундеслиги со счётом 3:1.

За команду-хозяйку по голу забили Леонидас Стержу (29'), Чжон Ву-Ен (83') и Вамангитука Силла (90+3').

В составе мюнхенского клуба гол на свой счёт записал Харри Кейн (37').

По итогу матча «Бавария» осталась на втором месте, а «Штутгарт» — на третьем.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:52
Да фигня эта игра со Штутгартом, чемпионат можно и еще пару раз проиграть, не страшно. Кто то еще переживает, что Бавария не борется за чемпионство?) Смешно. После 11 подряд салатниц, зачем нужны эти победы. Неинтересно же.
Вот на Реал надо бросить все силы, выложиться на 200%, сыграть матч сезона.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:13
Дортмунд, сильно играет дома, а в гостях- так себе. Поэтому ,наберемся терпения и подождем...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:09
У Дортмунда реальный шанс выиграть ЛЧ, все три гранда, так себе играют, по крайней мере они не лучше чем БД…
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Вообще то я думал, что в худшем случае, для Баварии, будет ничья, но чтобы так, я даже не подозревал.
vova505
vova505
вчера в 20:46
Стыдно
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:13
Ожидаемый результат. Штутгарт сейчас очень хорош, а Бавария мыслями находится в ЛЧ, в чемпионате у нее нет турнирных задач, поэтому Тухель произвел ротацию. Посмотрим как с Реалом сыграют, на Бернабеу должны выложиться по полной. Это последний шанс для Баварии спасти сезон.
112910415
112910415
вчера в 19:54
не совсем этого ждали от Баварии ...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37
...если по чесноку, по футбольному,искренне, откинуть "Д", МЮ, Реал,
конечно же Бавария в приоретете, эта мощь,тактика,исполнение,коллективизм,тренера, игроки,традиции,избранники в сборную Германии завораживает и в этот момент Я болею за неё и только за неё у них в чемпионате!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну ты юморист!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как сказал сегодня, один пользователь- "я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну хорошо, Дружище, встретимся на баррикадах, только по разные стороны. Это, пожалуй, редчайший случай, когда мы- по разные стороны окопов...
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:19
Тухель деградирует всё больше и больше. Пора на выход.
Нойер и Мюллер уже не те. Баварии нужно строить новую команду
с новым тренером.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:18
...не а хоронить точно не будем, а закопаем,это же Реал, старина!
Capral
Capral
вчера в 19:11
Хотел написать коСмическим оптимистом, а получилось комическим. Ну, собственно, я не сильно ошибся, так, вероятно- даже точнее.)))
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 19:07
Дортмунду еще предстоит ответка- со всеми вытекающими. Но я тоже- за Боруссию.
Ничего не ждешь от Баварии? Знаешь, после Штутгарта, действительно, надо быть комическим ОПТИМИСТОМ, чтобы надеяться на чудо. Но иногда- оно случается... Вобщем, не будем гадать- поглядим. В ЛЧ, у Баварии были не самые плохие игры, поэтому, не будем хоронить команду преждевременно.)))
112910415
112910415
вчера в 19:04
если не будет успеха в Мадриде, этот сезон болельщики Баварии постараются забыть, как страшный сон !
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
Честно я не жду от Баварии ничего путевого, в ЛЧ болею за Дортмунд, пусть Ройс хоть выиграет что-то ценное…
e3q8cv4hzxza
e3q8cv4hzxza
вчера в 18:58
Бавария уже готовится к Лиге Чемпионов, чемпионат побоку.
Capral
Capral ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:57
Не упустит.
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:56
И это будет справедливо.
LOpp
LOpp
вчера в 18:55
Баварии ещё может упустить 2 место.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:55
точно.
в прошлом сезоне чуть не вылетели.
Штутгарт и Байер приятно удивили.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:55
Привет, Салех!!!
Да, что-то не клеится. Давай дождемся вторника, тогда и сделаем окончательные выводы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:54
пара Ким -Упамекано могла бы и МанСити вернуть в Шип.
редкие столбы позора.
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:54
Кейну не повезло, что он оказался в команде, которую тренирует тухлая днина, тупейший физручина. Который на багаже Нагельсмана доехал в прошлом сезоне до победы в Бундеслиге, да и то при помощи бесхребетной Боруссии. А в сезоне где уже чисто его команда была, с которой он прошёл предсезонку, только и смог, что обо...ться.
Capral
Capral ответ Люблюлюбить (раскрыть)
вчера в 18:53
Матч смотрел, до 65мин., на больше не хватило сил. Думал, даже сегодня поехать на игру, но во-время передумал и не ошибся. И не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Понятно, что мыслями вся Бавария в Мадриде, но никто не знает, чем закончится этот вояж для Баварии, можно только догадываться. И не надо делать мне замечаний.

Ржошь ужасно? Ну я рад, что у тебя приподнятое настроение. Но лучше смеяться, а не ржать- полезнее для здоровья.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:47
Привет Виктор! Пожалуй запишу эти слова герцога себе в заметки. 📝 Твой друг ТТ конечно гений…)))
112910415
112910415
вчера в 18:45
ничего не показывает Бавария ... ужас
Люблюлюбить
Люблюлюбить ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45
Даже бой с Реалом Вас не устраивает? Тухель - это тренер игры на вылет) Ему надо сделать так, чтобы за каждое очко был матч. А вы уже не знаете, что писать, Бавария проиграла, битва при Ватерлоо, проиграет ПСЖ - битва за за Москву) Ни речи, ни мысли, ничего))) Ржу ужасно. Даже матч, уверен, не смотрели))
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:43
Кейн где бы не играл, ничего выиграть не может..., крест для команд...
Capral
Capral
вчера в 18:42
Как там, у Швондера: "Это, какой-то позор"...
Бавария, сейчас, даже не похожа на середняка, больше- на избитого аутсайдера.
Как сказал однажды герцог Веллингтон, про своих солдат, перед Ватерлоо: "Не знаю, какое впечатление они произведут на врага, но меня- они пугают".
Люблюлюбить
Люблюлюбить
вчера в 18:40
Кейн не умеет играть, Тухель не умеет тренировать.
Если бы я был Кейном или Тухелем, то я был бы на 1-м месте!
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