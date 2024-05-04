«Бавария» проиграла «Штутгарту» на выезде

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вчера, 18:29

«Штутгарт» обыграл «Баварию» в домашних стенах в матче 32-го тура Бундеслиги со счётом 3:1.

За команду-хозяйку по голу забили (29'), (83') и (90+3').

В составе мюнхенского клуба гол на свой счёт записал (37').

По итогу матча «Бавария» осталась на втором месте, а «Штутгарт» — на третьем.