«Бавария» проиграла «Штутгарту» на выезде

«Штутгарт» обыграл «Баварию» в домашних стенах в матче 32-го тура Бундеслиги со счётом 3:1.
За команду-хозяйку по голу забили Леонидас Стержу (29'), Чжон Ву-Ен (83') и Вамангитука Силла (90+3').
В составе мюнхенского клуба гол на свой счёт записал Харри Кейн (37').
По итогу матча «Бавария» осталась на втором месте, а «Штутгарт» — на третьем.
Ничего не ждешь от Баварии? Знаешь, после Штутгарта, действительно, надо быть комическим ОПТИМИСТОМ, чтобы надеяться на чудо. Но иногда- оно случается... Вобщем, не будем гадать- поглядим. В ЛЧ, у Баварии были не самые плохие игры, поэтому, не будем хоронить команду преждевременно.)))
Ничего не ждешь от Баварии? Знаешь, после Штутгарта, действительно, надо быть комическим ОПТИМИСТОМ, чтобы надеяться на чудо. Но иногда- оно случается... Вобщем, не будем гадать- поглядим. В ЛЧ, у Баварии были не самые плохие игры, поэтому, не будем хоронить команду преждевременно.)))