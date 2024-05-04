Дубль Мукоко помог «Боруссии» Дортмунд разгромить «Аугсбург»

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вчера, 18:24

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аугсбург» (5:1) в матче 32-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко. На 20-й минуте Дониэлл Мален удвоил преимущество «шмелей». На 29-й минуте Мукоко оформил дубль. На 32-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Рубен Варгас отыграл один гол. На 34-й минуте голом отметился полузащитник «Боруссии» Марко Ройс. На 64-й минуте хавбек «шмелей» Феликс Нмеча установил точку в матче.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 5-м месте (60 очков), «Аугсбург» занимает 9-е место (32 очка).