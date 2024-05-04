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Главный тренер «Порту» может возглавить «Милан»

вчера, 22:09

«Милан» намерен назначить нового главного тренера этим летом.

По данным источника, «россонери» начали переговоры с наставником «Порту» Сержиу Консейсау.

Португальский специалист возглавляет «драконов» с 2017 года.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 22:28
хороший вариант между прочим
в Порту он с 2017 года уже больше 6 лет, и за все эти годы 72% побед
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:26
Скандальный тип...
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