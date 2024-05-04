Главный тренер «Порту» может возглавить «Милан»

«Милан» намерен назначить нового главного тренера этим летом.
По данным источника, «россонери» начали переговоры с наставником «Порту» Сержиу Консейсау.
Португальский специалист возглавляет «драконов» с 2017 года.
«Милан» намерен назначить нового главного тренера этим летом.
По данным источника, «россонери» начали переговоры с наставником «Порту» Сержиу Консейсау.
Португальский специалист возглавляет «драконов» с 2017 года.
в Порту он с 2017 года уже больше 6 лет, и за все эти годы 72% побед
в Порту он с 2017 года уже больше 6 лет, и за все эти годы 72% побед