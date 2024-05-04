Тухель подтвердил, что не останется в «Баварии»

заявил, что не будет тренировать «Баварию» в следующем сезоне, несмотря на слухи.

Я абсолютно не тот человек, с которым можно об этом говорить. На данный момент я больше ничего не могу сказать. Клуб взял на себя инициативу в конце февраля, мы пришли к соглашению. С тех пор клуб усиленно искал нового тренера. Думаю, даже до нашего разговора. Это плохая мотивация, чтобы потом сказать: «Ах, давайте вы снова будете руководить нашей командой». Нет. С моей точки зрения, на данный момент это ясно.