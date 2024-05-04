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Тухель подтвердил, что не останется в «Баварии»

вчера, 18:45

Томас Тухель заявил, что не будет тренировать «Баварию» в следующем сезоне, несмотря на слухи.

Я абсолютно не тот человек, с которым можно об этом говорить. На данный момент я больше ничего не могу сказать. Клуб взял на себя инициативу в конце февраля, мы пришли к соглашению. С тех пор клуб усиленно искал нового тренера. Думаю, даже до нашего разговора. Это плохая мотивация, чтобы потом сказать: «Ах, давайте вы снова будете руководить нашей командой». Нет. С моей точки зрения, на данный момент это ясно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:47
мужик сказал !
shur
shur ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 19:24
...хохмы это на Комеди Клаб....! Пройдут .....на выход!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:03
если Реал пройдут вот будет хохма
salleeh
salleeh
вчера в 18:59
Куда ему оставаться там, где его и так не было. Только мешал своими заменами и экспериментами с составом…
adekvat
adekvat
вчера в 18:56
Да и сам наверно себе тогда начал подыскивать местечко.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:46
Подтвердил игрой))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:46
Его понять можно...
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