Лопетеги не хочет возглавлять «Баварию»

Хулен Лопетеги не хочет сменять Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».
Испанец ведёт переговоры с «Вест Хэмом». Специалист хочет работать в клубе АПЛ.
Хулен Лопетеги не хочет сменять Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».
Испанец ведёт переговоры с «Вест Хэмом». Специалист хочет работать в клубе АПЛ.
Да и ситуация в Баварии сейчас шаткая
Да и ситуация в Баварии сейчас шаткая
Вот поэтому скорее многие отказываются, те кто сомневаются. Даже Зидан.
По другому никак не объяснить.
Вот поэтому скорее многие отказываются, те кто сомневаются. Даже Зидан.
По другому никак не объяснить.