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Лопетеги не хочет возглавлять «Баварию»

вчера, 19:43

Хулен Лопетеги не хочет сменять Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».

Испанец ведёт переговоры с «Вест Хэмом». Специалист хочет работать в клубе АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
понимает, какие там условия, требования и давление !
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 22:19
А кто это такой? Что он там выиграл? Физрук какой-то. И слава богу что отказался
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:16
Нужно реально оценивать свои силы, в чём Хулен прав
Да и ситуация в Баварии сейчас шаткая
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:00
Все подряд отказывают Баварии вот до чего не когда уважаемый клуб до катился!!😂 А виной всему тупое руководство.🤡🤡 Не захотели Роналду🐐 подписывать и остались с носом, пуусть теперь локти кусают а Рон🐐 самый богатый и величайший футболист мира.💰💰💰 Скоро Реал👑 размажет Баварию и сделает ее официально без трофейником!! Даже карманную Бундеслигу теперь выйграть не могут.👎
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:14
Видимо в Баварии выдвинули условия и требования, при которых тренер должен достичь определённых результатов на следующий сезон.
Вот поэтому скорее многие отказываются, те кто сомневаются. Даже Зидан.
По другому никак не объяснить.
drug01
drug01
вчера в 20:13
Ему этот клуб не по зубам, поэтому такое решение
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:50
Он не не хочет, а не Может! Это 2 большие разницы!
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