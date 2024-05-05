«Ювентус», «Наполи» и «Милан» сменят тренеров. Доверяют не только опытным, но и молодым талантам

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сегодня, 19:00

В Серии А будет много важных перестановок.

«Милан»

Хотя наставник Пиоли с не самым именитым составом сражается за второе место в Серии А, важно учитывать отставание от первой строчки. «Россонери» не претендовали на чемпионство. «Интер» может в итоге оторваться на двадцать пунктов, ведь сейчас разница в девятнадцать баллов, а у «Милана» матч в запасе. Руководители великого «красно-черного» клуба давно недовольны Пиоли, ведь ждали большего после прошлого сезона, когда порадовали успехами в Лиге чемпионов и дополнили впечатление от Скудетто в 2022-м.

Прошло два года, теперь Ибрагимович и его новые коллеги по управляющим должностям в «Милане» активно подыскивают команде нового наставника. Если бы Пиоли прошел «Рому» в Лиге Европы и достойно сыграл с «Байером» в полуфиналах, то могли подумать. Но поскольку вылетели от команды молодого тренера Де Росси, а в чемпионате три тура без побед, то Ибрагимович на низком старте. Заговорили про ван Боммела, но это глупый ход. В списке Фонсека, Лопетеги, Сарри, Конте и наставник, которым интересуются в Турине.

«Ювентус»

Аллегри окажется на трансферном рынке наставников, поскольку владельцев «Ювентуса» не устраивает его стиль игры. Несколько месяцев назад хвалили Массимо, который тогда вышел из тренерского кризиса. Но форма наставника такая же непостоянная, как его любовь к конкретной женщине. Знаменитый ловелас любил ставить с «Ювентусом» на скучность и рациональность, но в последних двенадцати турах Серии А у команды всего две победы. Ничьими Скудетто не вернуть, поэтому миллиардеры, которые стоят за «бьянконери», ищут выход.

Скорее всего, Массимо уведомили о решении, следующим наставником «Ювентуса» станет молодой Тиаго Мотта. Бразильский итальянец создал сенсационную «Болонью». Его команда, играя по необычной схеме «2-7-2», которую нужно читать с фланга на фланг, а не от ворот до ворот, на четвертой строчке в таблице Серии А. Мотта может оставить после себя путевку в Лигу чемпионов, но точно уходит. Если не в «Ювентус», то в «Милан». Интересно будет посмотреть на работу Тиаго в очень богатом клубе.

«Фиорентина»

На следующей неделе фанаты футбола узнают судьбу полуфиналистов Лиги конференций. Первые матчи получились результативными. «Олимпиакос» сенсационно прибил в гостях «Астон Виллу», а «фиалки» забили три мяча «Брюгге», но пропустили два в ответ. Тренер Итальяно не вышел пока в ещё один еврокубковый финал, но у него неплохие шансы. Из Кубка Италии вылетели от «Аталанты», но «Фиорентина» в серьезной борьбе в Европе, где за плечами у Итальяно есть проигранный «Вест Хэму» Мойеса финал любимой Лиги конференций.

Есть несыгранные поединки в Серии А и пока пропустили вперед «Лацио», откуда ушел тренер Сарри. Итальяно знает, что не продолжит работу во Флоренции, слухи сватают его в «Болонью», где освободится место после Мотты. А кто же будет тренировать клуб Кокорина? Александр в аренде на Кипре, у него летом заканчивается контракт, так что не познакомится со следующим наставником «Фиорентины». Или они уже знакомы? Знаменитый Аквилани, бывший хавбек «фиалок», который сейчас работает в «Пизе» из Серии В, может вернуться во Флоренцию.

«Наполи»

Команда Осимхена и Кварацхелии сложила чемпионские полномочия. Латераль Думфрис из «Интера» отпраздновал победу своей команды в Серии А после жесткой зарубы с «Миланом». Без Спаллетти у «Наполи» не было шансов на успех в новом чемпионате. Тренер важен, поэтому Де Лаурентис испугался назначать Тудора. Хорватский специалист возглавил «Лацио». Собрал парочку побед, но также допускал осечки. А вот «Наполи» плывет по течению без особых успехов.

У них очень мало побед, команда уснула, ей нужен новый человек с идеями и силами для пробуждения. Таким может стать опытный Конте, но в Серии А все помнят главное правило Антонио: знаменитый наставник привык обедать в дорогих трансферных ресторанах. Может ли «Наполи» позволить себе усиление после ощутимых для основы продаж, чтобы навязать борьбу «Интеру», «Ювентусу» и «Милану» за Скудетто? Сомневаемся, поэтому не ждите обязательно Конте, будут другие варианты, ведь коллектив в Неаполе по-прежнему интересный.

Итальянская школа не выпускает стабильных мастеров

Анчелотти стоит отдельно, ведь Карло — это преподаватель тренерской академии из Италии. Но если смотреть на его воспитанников – старшего Индзаги, Зеедорфа, Шевченко и Пирло, то вердикт примерно такой, как в случае с тренерскими птенцами Романцева. Или с наставниками, которые футболистами играли у Фергюсона. Не доросли до отцов и вдохновителей. Стабильности жестко не хватает многим итальянским тренерам, поэтому даже прекрасный «Интер» Индзаги упустил исторический шанс.

Чемпионы Италии достаточно крутые, чтобы пройти «Атлетико», «Боруссию» Д и ПСЖ , сыграв во втором финале Лиги чемпионов подряд, где случиться может всё что угодно. Но Симоне ошибался в борьбе с командой Симеоне из Мадрида. Ошибается также талантливый Де Дзерби, поэтому гранды боятся с ним связываться, отсюда свежие заявления Роберто. Но талантов хватает – Мотта проделал шикарную работу в «Болонье». Не только «Ювентус» и «Милан», но также «Челси» присматривается к его кандидатуре. Поток не иссякает.

Причем есть как перспективные наставники без опыта – Даниэле Де Росси в «Роме», так и пока безработные специалисты с трофеями – Антонио Конте. И всем им не терпится поругаться с руководством нового клуба, каждый с буйным характером. В итоге мало кто задерживается на одном месте надолго, как Гасперини в «Аталанте». Но Серия А хороша именно благодаря сильным тренерам, ведь финансово заметно уступают многим ведущим лигам. Пока есть такие умы – будут напоминать о себе и притягивать талантов.