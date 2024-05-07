«Боруссия» в ответном матче обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

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вчера, 23:52

«Пари Сен-Жермен» уступил дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).

Единственный мяч в игре забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.

По сумме двух встреч «Боруссия» выиграла со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.