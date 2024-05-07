«Боруссия» в ответном матче обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» уступил дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).
Единственный мяч в игре забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.
По сумме двух встреч «Боруссия» выиграла со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.
|Пари Сен-Жермен0 : 1Боруссия
|Матч завершен
«Пари Сен-Жермен» уступил дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).
Единственный мяч в игре забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.
По сумме двух встреч «Боруссия» выиграла со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.
Мои поздравления болельщикам этой команды)
Парижу сегодня не везло, столько они перекладин обстучали походу матча.. точность их подвела. Этим и воспользовались немцы, они были эффективнее)
Я надеюсь, что Марко Ройс уйдёт с кубком лч из Боруссии) надеюсь, у него будет хэппи энд!)
Мои поздравления болельщикам этой команды)
Парижу сегодня не везло, столько они перекладин обстучали походу матча.. точность их подвела. Этим и воспользовались немцы, они были эффективнее)
Я надеюсь, что Марко Ройс уйдёт с кубком лч из Боруссии) надеюсь, у него будет хэппи энд!)