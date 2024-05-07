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«Боруссия» в ответном матче обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» уступил дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).

Единственный мяч в игре забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.

По сумме двух встреч «Боруссия» выиграла со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.

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Все комментарии
Mediapunto
Mediapunto ответ bars098 (раскрыть)
сегодня в 14:58
Барсы не было в 1/2 т.к. в обороне играют идиоты типа Араухо.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 14:48
Терзичбол торжествует
bars098
bars098
сегодня в 13:48, ред.
ПСЖ надо было играть с первых минут так как они играли в концовке, но удача от них отвернулась возможно из-за того что украли победу у Барсы, судья помог. Сейчас в финале была бы Барса.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:41
Очень неожиданный исход противостояния. Я мог предположить победу БД в одной встрече, но по итогу все равно ожидал прохода ПСЖ. Тем интереснее финал. С победой, БД.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:08
Да да- это надо записать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:58
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:54
И кавказского Долголетия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приветище, Старина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы сегодня по разные стороны баррикад, но духовно- мы едины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи, нашим командам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:51
...доброго Московского Утречка ,весеннего настроения, положительных эмоций,замечательного финала и .........помнишь,как
раньше желали Сибирского Здоровья!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:48
Скукатище, только со стороны Дортмунда. Бавария, хоть и хромает на обе ноги, но способна показать интересный футбол, учитывая не немецкую игровую модель Тухеля.

Но у меня большие сомнения, по поводу немецкого финала. Очень обидно, что у Томаса, ничего не получилось в Баварии.
Фиш 4
Фиш 4 ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 09:35
Зачем Реалу еще один Роналду?!!!)))
Вы серьезно?!)))
То есть, Роналду был в Реале бесполезен?!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:32
...я всё прекрасно понимаю, но такой футбол (Н.Н.Озеров) нам не нужен, даже реакция судьи на снос немца у флакштока, встаём и играем дальше, понятно каждому, автобус .И привет франзуцким штангам,его величество случай! А в целом, конечно с победой! Но
я на секунду представил чисто немецкий финал, скукачища!!!
Triem
Triem ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 09:07
Зачем Реалу еще один Криштиану Роналду с капризами и возможностью внесения разлада?! Хотя от Переса можно ожидать такой ход.
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 09:00, ред.
По этому поводу, ничего не могу сказать, не видел этот бой. Но сравнение интересное!)))
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 08:57
Ничего удивительного.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:44
Вот после этого матча Перес должен задуматься-а стоит ли таких денег Мбаппе? Его козыри-звериная скорость и.....все.. Он читаем мысли в его игре нет и не будет. Вся фишка вырватся на простор а там как будет так будет. Шмели его полностью нейтрализовали в двух матчах и толку от него. Вот настоящий топ на фланге-Адейеми-просто супер игрок и интеллект в нападении. Брандт супер-вот замена Кроосу в Реале. Шмели выглядели машиной-ПСЖ-сборищем переплаченных капризных и истеричных игроков которые орали друг на друга. Мбаппе конечно хорош но в ряд суперзвезд как Месси Роналду Рональдиньо-он никогда не попадет. И таких денег он не стоит. ИМХО.. Боруссия-красавы!
eevvgw47aan2
eevvgw47aan2
сегодня в 08:42
Поздравляю команду и игроков БОРУССИИ!!!Вы победили эмигрантов из Африки ,которые очень хорошо пристроились во Франции!Главное - ПСЖ без НЕЙМАРА даже в финал ЛЧ выйти не смог,в этом заслуга Камерунского Эму!!!
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 08:25
Мбаппе из за своей жадности пересидел в псж. В псж играют за деньги в первую очередь а в таких как реал барса атлетико в английских командах итальянских денег заработаешь меньше но зато играешь до конца. Вон винисиус по факту был слабее мбаппе но сегодня видно как винисиус особенно в важных матчах играет лучше мбаппе. Мбаппе в сборной играет хорошо. И надеюсь что он и в реале будет так играть
112910415
112910415
сегодня в 08:08
да здравствует упрямая Боруссия !
112910415
112910415
сегодня в 08:08
всё-таки деньги шейхов автоматически выигрывать не могут !
112910415
112910415
сегодня в 07:49
такая вот справедливость получилась !
gy8s25y7fczg
gy8s25y7fczg
сегодня в 07:39
Париж опять пролетел, как фанера над Парижем
Кьянти
Кьянти ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 07:25
Ну они прошли ее уступая по счёту, а значит на характере. А удаление это часто игры, в результате которой оно и случилось. Удаление было по делу. Что не так то?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:23
Как то зачитался комментариев , и подзабыл поздравить Боруссию с выходом в финал! А ведь они сотворили небольшую сенсацию для себя и большую для всех остальных участников плей- офф этой ЛЧ( перед началом которого, мало кто в них верил).
Надо отметить, что в этом матче немцы превзошли французов так же и физически, небольшая деталь - сразу после матча почти всё футболисты ПСЖ рухнули на газон ( и это не только от отчаянья) , а некоторым победителям хватило сил подбежать к сектору своих болельщиков и поприветствовать их!
Ну а теперь "шмели" готовятся к финалу , а в финале, как известно, возможно всё!
Кьянти
Кьянти ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 07:22
😄 верно. как в позапрошлом для английских )))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 07:18
Барсу они прошли во многом благодаря удалению Араухо. Да и в конце-концов, пройти нынешнюю Барселону - никакой не показатель.
Кьянти
Кьянти ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 07:16, ред.
Ну в прошлом году, положим, Интер вполне заслуженно дошёл до финала и в финале был много лучше. МС после того как катком прошёлся по Реалу был совсем никчёмный. Зажатый, скучный, примитивный. Интересный в прошлом году был очень хорош
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:11
Мне вчерашняя игра чем-то напомнила бой Карелина и японца не помню, как там его, мастера бушидо, когда наш классик просто вязал все атаки японца своей пластикой, заплетал, опутывал паутиной не давая возможности наносить разащие удары. А нужный момент проводил свои броски.
Кто смотрел поймёт.
Кьянти
Кьянти ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 06:59
Ну не знаю насчёт нет характера. Барсу они как прошли? Но вчера и правда были никакие, такие ощущение, что совсем не хотели выиграть
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 06:54
Мбаппе золотой мяч!! Недавно кто-то писал про Холанда какая от него польза, если не забивает в важных играх. Так до этого писали и про Месси, Роналду... Но почему-то про Мбаппе, который к этому моменту своей карьеры должен был как минимум два или три золотых бутс заколотить, так не пишут. Он талант, но он тоже лентяй. Много мы увидим таких талантов, но вряд-ли в ближайшее время увидим талантов которые реально пашут, как Месси Роналду.

Боррусия, молодцы. Игру не смотрел, но не важно. Наверняка выстояли, воспользовались своим шансом и забили. Итог, они в финале. Тут можно сильно порадоваться за Марко Ройса, который за столько лет в Дортмунде не взял ни один титул. Не важно возьмут они ушастого или нет, но Ройс уже выходом в финал громко захлопнул дверью. Очень рад за него. Буду болет за них.
m9cwvjy5r25m
m9cwvjy5r25m
сегодня в 06:41
Даже хваленый Мбаппе не помог.
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