ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (2:2).
На 42-й минуте Илья Рожков вывел казанскую команду вперёд. Аббосбек Файзуллаев на 45+2-й сравнял счёт. Фёдор Чалов на 74-й забил второй мяч москвичей. На 90+2-й Мирлинд Даку восстановил равенство.
ЦСКА занимает 8-е место в чемпионате России, имея в активе 39 очков. «Рубин» находится на 9-й строчке с 38 баллами.
Когда КЛУБ ЦСКА УВИДИТ ЧТО НА ЕГО МАТЧИ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ХОДИТ, МОЖЕТ ТОЛЬКО ТОГДА ОНИ НАЧНУТ ИГРАТЬ.
ПРЕДЛАГАЮ И НАДЕЮСЬ МЕНЯ ПОДЕРЖУТ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА, НЕ ХОДИТЬ НА ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ.
Когда КЛУБ ЦСКА УВИДИТ ЧТО НА ЕГО МАТЧИ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ХОДИТ, МОЖЕТ ТОЛЬКО ТОГДА ОНИ НАЧНУТ ИГРАТЬ.
ПРЕДЛАГАЮ И НАДЕЮСЬ МЕНЯ ПОДЕРЖУТ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА, НЕ ХОДИТЬ НА ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ.