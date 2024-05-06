ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

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вчера, 22:28

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (2:2).

На 42-й минуте Илья Рожков вывел казанскую команду вперёд. Аббосбек Файзуллаев на 45+2-й сравнял счёт. Фёдор Чалов на 74-й забил второй мяч москвичей. На 90+2-й Мирлинд Даку восстановил равенство.