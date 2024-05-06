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ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

вчера, 22:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (2:2).

На 42-й минуте Илья Рожков вывел казанскую команду вперёд. Аббосбек Файзуллаев на 45+2-й сравнял счёт. Фёдор Чалов на 74-й забил второй мяч москвичей. На 90+2-й Мирлинд Даку восстановил равенство.

ЦСКА занимает 8-е место в чемпионате России, имея в активе 39 очков. «Рубин» находится на 9-й строчке с 38 баллами.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:32
Что можно сказать за итог матча и вообще за игру?
Много чего уже сказано, не повторяемся.
На игру кони вышли без подков, хотя бы на счастье одну на всех в трусы...)
А так не повезло....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:12
А ты приведи еще бюджет 15 летней давности. Все это в прошлом. Проблемы начались, когда ВЭБ взял клуб за долги (кредит на стадион, который Гинер построил на свои, в отличие от Зенита, которому стадион построило государство). А ВЭБу ПФК был не нужен и они продали акции частному инвестору ( Балановичу) , который не олигарх и стеснен в деньгах. Именно по этой причине ЦСКА в позапрошлом сезоне продали Тикнизяна и Марадишвили, в прошлом Медину и Карасеаля, а в этом на выход пойдут Чалов и Файзулаев. Вот на деньги с продаж клуб и функционирует. У нас не бедствуют только три госклуба (Зенит, Динамо и Локо) и два частных(Краснодар и Спартак). А у всех остальных проблемы разной степен сложности. Вообще то негоже таким серьезным людям как Джек манипулировать информацией устаревшей.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:14
Интересный был матч!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 07:03
01.06.2023
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал бюджеты клубов РПЛ и Первой лиги за 2022 год.

"В итоге самым богатым в нашей стране является столичный ЦСКА, бюджет которого составляет 17,67 миллиарда рублей. Армейцы более семи из них заработали на коммерческой деятельности, в том числе туда включены доходы в дни матчей.

Вторым по показателю идет петербургский «Зенит», который заявил 16,64 миллиарда рублей, что больше 200 миллионов евро. При этом клуб потратил около 770 миллионов рублей на развитие молодежного футбола.

Третий бюджет в РПЛ у московского «Спартака», на содержание команды было выделено 13,65 миллиарда рублей. При этом красно-белые достаточно серьезно потратились на агентов – свыше 650 миллионов.

Далее расположился «Краснодар», бюджет которого по данным на 2022 год заставил 13,56 миллиарда рублей. «Быки» активно вкладываются в развитие собственной академии, поэтому потратили на нее свыше миллиарда."


....уж не ЦСКА жаловаться на отсутствие средств.....
112910415
112910415
сегодня в 05:43
мрак и ужас
4qwfu5s4cfhs
4qwfu5s4cfhs
сегодня в 05:23
Рубин мне нравится последнее время,стали характер показывать
2ue6x5w5r2jn
2ue6x5w5r2jn
сегодня в 04:40
Умеет Рубин спасать проигранные матчи.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:10
И эти тоже вничью сыграли.
Vftrtg333
Vftrtg333
сегодня в 02:15
иииггоорьь............
DaslerU
DaslerU
сегодня в 01:12
Что-то у ЦСКА в этом сезоне с победами вообще не густо, всего 9.
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 00:23
За ЦСКА !!! Против цска(((
Пепс
Пепс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:40
Фигасе 👍
Пепс
Пепс
вчера в 23:39
Рубиновые молодчики)) че еще скажешь когда вытаскиваешь на последних минутах. Даку конечно мощное приобретение 👍 Жаль что остальные балканцы не такие... Или их от обороны заставляют играть, или класс пожиже... Хочется ж новых Нобоа, Натхо... в середине поля увидеть, их же тоже никто и не знал особо до Рубина. Мечтаю))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:34
Уважаемый, могу доложить , что мой стаж боления за ЦСКА с 1956 г. Эдуард Григорьевич ( Дед) - мой друг и однополчанин, но истина дороже. Я начал болеть с похода на Динамо (Лужников еще не было) с отцом во времена, когда массового ТВ еще не было. Телевизор (КВН) был редкостью. Помню игру старой армейской гвардии Разинского, Башашкина, Чистохвалова, Ныркова, Николаева, потом уже Шестернева Пономарева и всех последующих. Вся история ЦДКА - ЦСК МО- ЦСКА у меня в памяти.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Ответил ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:23
Я простой болельщик ЦСКА с более чем полувековым стажем. Конечно, хотелось бы иметь в команде таких игроков как Вы перечислили, увы, нет у ЦСКА спонсора типа Газпрома, прозябаем))))
Будь здрав и не задавай вопросов с очевидным отаетом.
uvafk7w67vpt
uvafk7w67vpt
вчера в 23:19
Который раз Цска упускает победу!!!! Надо что то делать???
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:58
Ответьте пожалуйста
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 22:54
Очень уважаю старую гвардию. Здесь она представлена дедом за ЦСКА. Скажите пожалуйста- разве Федотов, Бобров, Николаев, Бузунов играли хуже чем современные футболисты? Очень сомневаюсь. Почему так?
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 22:49
ФУУУ, позорники. Неужели самим не противно от своей игры. Как можно проигрывать командам "неходячкам". Акинфеев, я надеялся что прекратит свою карьеру, так нет, упорно входит в состав и опять пропусакет и лишь смотрит как мячи влетают в ворота. С такой игрой и из ФНЛ вылететь можно. Повезло, что в начале сезона набрали очков и не играем в стыковых матчах. Оставшиеся матчи с Зенитом Пари НН и Уралом можно не смотреть, поскольку каждой из команд нужны очки, одним для чемпионства, другим для того чтобы остаться в Премьер лиге. Нужно разогнать весь состав ЦСКА и набрать новых молодых игроков, которые будут стараться и бегать, а не быть пешеходами по полю.
Когда КЛУБ ЦСКА УВИДИТ ЧТО НА ЕГО МАТЧИ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ХОДИТ, МОЖЕТ ТОЛЬКО ТОГДА ОНИ НАЧНУТ ИГРАТЬ.
ПРЕДЛАГАЮ И НАДЕЮСЬ МЕНЯ ПОДЕРЖУТ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА, НЕ ХОДИТЬ НА ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ.
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:45
Точно. А тем, кто видел- Боброва, Федотова, Гринина- вообще надо застрелиться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:45
Как всегда поводит ЦСКА концовка и реализация голевых моментов.
Упустили победу, при явном преимуществе, жалко.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:36, ред.
Думаю следующий сезон будет для Федотова определяющим в плане сотрудничества с ЦСКА. Не хотелось бы ещё 2 сезона гончаренковщины. В кои-то веки Зенит дает возможность бороться за чемпионство и такой облом... Файзуллаеву надо подумать об уходе в более перспективный клуб.
Интерес
Интерес ответ Arny (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Пока не закончат на 9 месте,вылетев из Кубка,и эту шайку не разгонят.Хотя...рукамиводители над клубом останутся прежние-биржевые спекулянты-инвесторы.
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 22:35
Позор. Уже не надеюсь на таких игроков, как Хонда, Тошич, Игнашевич и другие. Не говоря о Вагнере, думбия и молодом Акинфееве. Тяжело смотреть такой футбол , для того, кто видел Карвальё, Красича, Жиркова в лучшие годы. Очень жаль, когда усиление?
Arny
Arny
вчера в 22:34
По тем же яйцам! Сколько можно!?
Интерес
Интерес
вчера в 22:34
Символом(талисманом,маскотом) нынешнего ЦСКА(Центрального Скандального Клуба Антифутбольщиков) должен стать не конь,а мул.Потому как оба бесплодны.
Конечно,Федотов ни при чём! Вообще.
2pq3vmuk3hsq
2pq3vmuk3hsq
вчера в 22:33
Федотов с Заболотным творят чудеса.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31
Уже и не жду ничего от армейцев....
Глебова надо наигрывать, неплохой парниша! ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:29
рубиновые вырвали ничью.
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