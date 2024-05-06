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«Урал» в добавленное время добыл победу в матче с «Балтикой»

вчера, 17:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Урал» обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

На первой минуте калининградская команда вышла вперёд — голом отметился Виталий Лисакович. Хозяева поля отыгрались на 19-й, пенальти реализовал Алексей Каштанов. На 90+5-й победный для екатеринбуржцев мяч забил Алексей Ионов.

«Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Балтика» находится на 15-й позиции с 26 баллами.

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Все комментарии
a3tz5uz3drjm
a3tz5uz3drjm
вчера в 21:17
Победа оказалась супер нужная
Сп62
Сп62 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 21:16
Зенит сегодня не соперник. Это показал Факел.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:02
Начало было шедевральное, гол на первой минуте и на последних !
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:23
Не удержала Балтика ничью
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:08
Ну Спартак возможно пройдут, а в финале либо ЦСКА либо Зенит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:36
еще раз. поздравляю уральцев с победой..
очень важная нужная победа над конкурентом. тем более в доб.время!!!
и эта трудовая заслуженная победа должна дать уверенность в свои силы.
игра была негрубая для такого ответственного матча для обеих команд.
никакой рубки.
в этом сезоне часто были неудачно складывающего матча.
как и сегодня. но пропускал первым и героически отыгрывался.
молодцы!!!
Сп62
Сп62 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 19:29
А почему ни кубка? Всё впереди, 14 мая приедет на отдых Спартак и предоставит шанс на кубок.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:09
И стоило в Кубке основу 74ть. Теперь ни Кубка, ни РПЛ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:01
Важнейшая победа для Урала в борьбе за выживание. Из зоны вылета уже поднялись и теперь у команды есть все шансы избежать стыков. Надо только обыгрывать прямых конкурентов. У соперников календарь на оставшиеся туры сложнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:58
Уральцы с победой
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 18:58
А ведь по игре Балтика должна была выигрывать.
drug01
drug01
вчера в 18:55
Очень рад за результат Урала! Витюшка победитель!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:43, ред.
Болельщиков Урала с победой над первым из трёх конкурентов!
Если вспомнить, как Урал стартовал в этом сезоне, то половину своих турнирных очков "шмели" набрали в первых пяти турах чемпионата и в турнирной таблице были даже в числе лидеров, переиграв дома столичных гостей из Спартака и ЦСКА, кстати и Динамовцы Москвы были биты уральцами, только вот уже во второй половине чемпионата, а чуть ранее и другой лидер чемпионата Краснодар, получив три пробоины в своих воротах, так же уехал ни с чем из Свердловска. Так что не стоит болельщикам Балтики сокрушаться по поводу сегодняшнего поражения, у вас ещё есть три игры чтобы зацепиться за стыковые позиции. Ну а уральцам предстоит доказать, что они не только являются "грозой авторитетов", но и способны отбирать очки в матчах и со своими конкурентами из подвала турнирной таблицы Факелом и Оренбургом, а заодно доказать, что они могут не только резко стартовать, но и красиво финишировать. Болейте за своих, а не против чужих!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:24, ред.
Теперь Балтике вся надежда на кубок...)
А жаль такой стадионище выстроели...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:23
Как сказать,как сказать.Не факт.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:22
Чисто тренерская победа.Игнашевич ошибсяс временем замен.Ганчаренко выдержал паузу .
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:17
На зубах вытащили матч... Битва за 6 очков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:16
Балтика составит компанию Сочам в пердиве. Пляжники не выдержат...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:14
Балтика будет в стыках,Факел на вылет пойдет.
112910415
112910415
вчера в 17:58
удивительный матч !
первая и последняя минуты вместили почти все важные события ! )
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 17:57
Нехрен было в кубке корячится. Вот и прилетело по делу. Получите пердив
Интерес
Интерес
вчера в 17:53
Прощай,"Балтика"!Ни Кубка,где слава завоёвана,ни РПЛ.Такова цена амбиций...или добросовестности,как кто оценит,по-своему вкусу.
isamsn
isamsn
вчера в 17:46
Балтика была лучше, но счёт на табло.
ahnra5ab7vrs
ahnra5ab7vrs
вчера в 17:44
Сегодня праздник в Екатеринбурге.
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