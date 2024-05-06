«Урал» в добавленное время добыл победу в матче с «Балтикой»

«Урал» обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).
На первой минуте калининградская команда вышла вперёд — голом отметился Виталий Лисакович. Хозяева поля отыгрались на 19-й, пенальти реализовал Алексей Каштанов. На 90+5-й победный для екатеринбуржцев мяч забил Алексей Ионов.
«Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Балтика» находится на 15-й позиции с 26 баллами.
Если вспомнить, как Урал стартовал в этом сезоне, то половину своих турнирных очков "шмели" набрали в первых пяти турах чемпионата и в турнирной таблице были даже в числе лидеров, переиграв дома столичных гостей из Спартака и ЦСКА, кстати и Динамовцы Москвы были биты уральцами, только вот уже во второй половине чемпионата, а чуть ранее и другой лидер чемпионата Краснодар, получив три пробоины в своих воротах, так же уехал ни с чем из Свердловска. Так что не стоит болельщикам Балтики сокрушаться по поводу сегодняшнего поражения, у вас ещё есть три игры чтобы зацепиться за стыковые позиции. Ну а уральцам предстоит доказать, что они не только являются "грозой авторитетов", но и способны отбирать очки в матчах и со своими конкурентами из подвала турнирной таблицы Факелом и Оренбургом, а заодно доказать, что они могут не только резко стартовать, но и красиво финишировать. Болейте за своих, а не против чужих!
Если вспомнить, как Урал стартовал в этом сезоне, то половину своих турнирных очков "шмели" набрали в первых пяти турах чемпионата и в турнирной таблице были даже в числе лидеров, переиграв дома столичных гостей из Спартака и ЦСКА, кстати и Динамовцы Москвы были биты уральцами, только вот уже во второй половине чемпионата, а чуть ранее и другой лидер чемпионата Краснодар, получив три пробоины в своих воротах, так же уехал ни с чем из Свердловска. Так что не стоит болельщикам Балтики сокрушаться по поводу сегодняшнего поражения, у вас ещё есть три игры чтобы зацепиться за стыковые позиции. Ну а уральцам предстоит доказать, что они не только являются "грозой авторитетов", но и способны отбирать очки в матчах и со своими конкурентами из подвала турнирной таблицы Факелом и Оренбургом, а заодно доказать, что они могут не только резко стартовать, но и красиво финишировать. Болейте за своих, а не против чужих!
очень важная нужная победа над конкурентом. тем более в доб.время!!!
и эта трудовая заслуженная победа должна дать уверенность в свои силы.
игра была негрубая для такого ответственного матча для обеих команд.
никакой рубки.
в этом сезоне часто были неудачно складывающего матча.
как и сегодня. но пропускал первым и героически отыгрывался.
молодцы!!!
очень важная нужная победа над конкурентом. тем более в доб.время!!!
и эта трудовая заслуженная победа должна дать уверенность в свои силы.
игра была негрубая для такого ответственного матча для обеих команд.
никакой рубки.
в этом сезоне часто были неудачно складывающего матча.
как и сегодня. но пропускал первым и героически отыгрывался.
молодцы!!!