«Урал» в добавленное время добыл победу в матче с «Балтикой»

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вчера, 17:43

«Урал» обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

На первой минуте калининградская команда вышла вперёд — голом отметился Виталий Лисакович. Хозяева поля отыгрались на 19-й, пенальти реализовал Алексей Каштанов. На 90+5-й победный для екатеринбуржцев мяч забил Алексей Ионов.

«Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Балтика» находится на 15-й позиции с 26 баллами.