«Факел» вырвал ничью в игре с «Зенитом»

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Хозяева поля отыгрались на 90+12-й — пенальти реализовал Евгений Марков.
Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» лидирует в турнире, у команды 51 балл.
- Пенальти в ворота Зенита? Тут-то о чём спорить? Вы что, правил никогда не читали? Мяч летел в створ ворот? Летел! Защитник Зенита выставил руку в сторону, преградив путь мячу? Выставил! Да не просто выставил, а ещё и сыграл рукой, отбив мяч, летевший в ворота! Была куча повторов со всех ракурсов. Всё прекрасно видно. 100% - е нарушение правил и чистый 11 -ти метровый! О чём тут спорить?
- Вот если бы не было ВАР, то Зенит бы выиграл 2-0. И хрен бы кто чего доказал. А так всё же видно. Видать не зря перед матчем судью на ВАР сменили. Как знали, что от ВАР будет зависеть судьба матча... А ведь кто-то мог и "проглядеть" эти моменты...
- Пенальти в ворота Зенита? Тут-то о чём спорить? Вы что, правил никогда не читали? Мяч летел в створ ворот? Летел! Защитник Зенита выставил руку в сторону, преградив путь мячу? Выставил! Да не просто выставил, а ещё и сыграл рукой, отбив мяч, летевший в ворота! Была куча повторов со всех ракурсов. Всё прекрасно видно. 100% - е нарушение правил и чистый 11 -ти метровый! О чём тут спорить?
- Вот если бы не было ВАР, то Зенит бы выиграл 2-0. И хрен бы кто чего доказал. А так всё же видно. Видать не зря перед матчем судью на ВАР сменили. Как знали, что от ВАР будет зависеть судьба матча... А ведь кто-то мог и "проглядеть" эти моменты...