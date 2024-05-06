«Факел» вырвал ничью в игре с «Зенитом»

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вчера, 20:02

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Хозяева поля отыгрались на 90+12-й — пенальти реализовал Евгений Марков.

Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» лидирует в турнире, у команды 51 балл.