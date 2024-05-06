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«Факел» вырвал ничью в игре с «Зенитом»

вчера, 20:02
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Хозяева поля отыгрались на 90+12-й — пенальти реализовал Евгений Марков.

Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» лидирует в турнире, у команды 51 балл.

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pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:54
Когда " Динамо" забивало победный гол "Сочи", Тюкавин стоял в ДВУХметровом Оффе . Объяснили, что Тюкавин был в стороне и никак не мешал вратарю.

А Вендел как-то мешал вратарю ?

Давайте отметим Амелина, которого назначили ЭКСТРЕННО: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы“.

Не напрасно назначили - с задание справился. По шесть минут давил на Сухого, но своего добился и с офсайдом, и с пенальти.

Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина.

Когда в игре со Спартаком Соболев сыграл рукой в штрафной, после чего Зениту забили гол, расказывали про край рукава футболки... теперь же когда рука у Зенита, нам говорят про "подмышечную впадину".... Анатомически зона верхней конечности(руки) от локтевого сустава до плечевого считается ПЛЕЧОМ! Все!!! А в этом футболе все доведено до идиотизма-какие то подмышечные впадины, какие то края рукавов футболки...

Судья не показал даже сколько время добавляет. Задача была найти любой повод для пенальти, поставить его и дать финальный свисток. Полагаете, что Сухой добавил бы 12 минут, если бы счёт был 2:0 в пользу Зенита? Да, никогда! Какой смысл, когда из ситуации ничего не выкачаешь?
Что это за офсайд такой, который надо высматривать и обсуждать с зорким Амелиным по 6 минут? С пенальти то же самое? Явное нарушение не требует таких титанических усилий, потому что из пальца высасывать не надо.

Классное судейство, короче:

- переигрывают времени сколько судье требуется;

- одним командам можно стоять всей командой в офсайде (не отвлекают защитников и вратаря) - матч Динамо - Зенит (Троем отвлекали);

- ниже подмышки выше подмышки, выше рукава , ниже рукава, рука в естественном положении или нет ? На любой вкус. Не хватит набора - добавим, а нужные эксперты найдутся.

Возмутительно, но допустимо, если применяется для благородной цели усиления интриги чемпионата, чтобы можно было комментаторам орать: "Какой чемпионат? Какая интрига? Спасибо РПЛ за такой!"
STVA 1
STVA 1 ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
сегодня в 19:13, ред.
Я выиграл!Везде ничью поставил!)))) Просто смешно читать , когда хехемона типа засудили! А в остальном мне фиолетово! Всего хорошего! Христос Воскресе!
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:53, ред.
Это плохо когда в центре обсуждения косяки судьи. Кто бенефициар происходящего просто приходится строить догадки, будем надеяться это просто совпадения когда рука Мойзеса (ЦСКА) или Соболева (Спартак) судится как плечо, рука у игрока Оренбурга это просто отскок, а "плечо" Алипа как рука пенальти в ворота Зенита🤣 В игре с Факелом выиграли только букмекеры...
Vftrtg333
Vftrtg333 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 17:05
для факела сейчас ничья как победа!
но судейка свистел не в пользу Факела,а против Зенита...
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 16:00
- Я написал о том, что видел сам, своими глазами. А вам, сэр, не мешало бы лично посмотреть матч, а не писать комментарии, основываясь на текстовой трансляции или комментариях других болельщиков. Это где же там Вендел стоял и "наблюдал", как Клаудиньо забивал? За боковой, что ли? А финальный свисток судья дал потому, что добавленное время закончилось. И не вам учить его правилам судейства. А вот что вы вытираете "тело", когда сделаете "дело" - это правильно! Рад за вас! Гигиена - залог здоровья!
Хиромант
Хиромант ответ Vftrtg333 (раскрыть)
сегодня в 15:47
- Вы бы хоть матч посмотрели, прежде чем писать. Какую победу Факелу кто подарил??? В матче зафиксирована ничья. Или вы вообще говорите о другом чемпионате (Болгарии, Польши, Румынии, Молдавии...)? Может там тоже где-то играют и Зенит, и Факел?
Хиромант
Хиромант ответ Zorghe (раскрыть)
сегодня в 15:39
- Потому, что в этом матче судья судил по правилам футбола. А в перечисленных вами моментах - виноваты "подслеповатые" судьи и "некомпетентный ВАР". ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ЕДИНЫ! И СУДЬЯМ ИХ НАДО ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ! Как Гимн России!
Asper
Asper
сегодня в 07:14
Чемпионская гонка в этом сезоне равна
Гоняются два авна
Невероятно захватывающе. Как гонки улиток
112910415
112910415
сегодня в 06:11
Зенит тоже не хочет в чемпионы ?!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21
Зенит издевается что ли над нервами Краснодара?
mishagrek
mishagrek ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:52
Ну тем не менее Питер это "столица Российского футбола", лично сегодня слышал
pomor45
pomor45 ответ mishagrek (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:36
Какого российского футбола, когда на поле во всех клубах одни иностранцы погоду делают?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vftrtg333 (раскрыть)
вчера в 23:25
А ты уважаемый не напомнишь как Зенит сыграл с Рубином на своем поле совсем недавно ? И какую тухлятину показал? Забыл?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:19
Особенно нравился Денисов. Качественно охранял центр поля. Там ещё Быстров не мало шороху навёл. Тимощук, как стена в защите.... Абсолютно согласен, так совпало что те времена и поколение для сборной было золотое. Как Голландию прошли на евро... Аршавин феерил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:18
Уже давно такого не было , чтобы Зенитчики так судью поносили!Даже и не припомню! Можно со спокойной душою идти почивать после суток! Всем Добра!
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:08
Соперники таковы, что даже лежащую на дороге глыбу ни обойти, ни обогнать не могут. Уж казалось бы, как Зенит провалился, а эти всё мнутся, вежливо ожидают, когда поднимется. Говорят, что Зенит может проиграть только самому себе. Вот, проигрывает, но оказывается, что соперники не вполне готовы этим воспользоваться. Зенит потерял уже 30 очков - небывалое дело. Соперникам бы прибавить бы чуток, но они как теряли столько каждый сезон, так и теряют. Если Зенит возьмётся за ум в последние три тура, то так и не догонят. Это же позорище, а комментаторов послушаешь, так орут хором: какая интрига, какой накал, спасибо РПЛ что ты такая. А какая? За что спасибо? За то, что интрига появилась, потому что Зенит ослаб? Так, ведь, получается, что лига ослабла примерно на столько, на сколько ослаб Зенит. Потому и сложилась такая ситуация. В нормальных лигах ослабший чемпион тут же скатывается поближе к серединке, а в нашем застое даже ослабевший плавает на верху.
STVA 1
STVA 1 ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 23:07
Я рад за судью! Не за Зенит же радоваться)))У них итак всё хорошо
всё продинамил
всё продинамил ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:41
Матерый человечище!
Vftrtg333
Vftrtg333 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:40
привет от рубина!!!
Vftrtg333
Vftrtg333
вчера в 22:39
сухой продажная .... подарил победу Факелу.....
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:35
По ходу никто в этом году не хочет быть чемпионом. Вежливо уступают друг другу место. Джентльмены!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Какой же у Семака запас прочности...глыба...
4 последних официальных матча - 0 побед...
и поднялся сегодня на 1-е место...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:30
Я люблю футбол смотреть и кое что в нем понимаю
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:27
На таблицу посмотри, кто там тухлый, а кто совсем сгнил.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:26
ЦСКА с коронным номером пропускать в последние минуты
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:25
Ребята на работу ходили как на праздник...Аршавин,Кержаков,Анюков,Денисов и пр....
Последние выпускники тренеров ещё советской спортшколы....
А нынешние "функционеры" и менеджеры не в том лесу грибы ищут.....
Легов типа Халка и Малкома каждый год привозить не удастся....а остальные лишь среднеуровневые колымщики....
И смысл ругать Семака.....что он забил нынче один гол и как обычно начал...охранять кукурузу....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:19
Мы же не про цель, мы про то,что в этом сезоне игра Зенита тухлая и это все признают
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:13
Или как во Франции. Смотришь ПСЖ проиграл. На следующей неделе тоже. Вот думаешь давай загляну на таблицу. Наверняка кто-то догнал или уже перегнал их. Заходишь в таблицу а там отрыв 12 очков от второго место.))
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:09
В моей памяти остался зенит поколения Аршавина. Уххх вот это была команда.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:09
Что-то в этом году зенит не совсем зенит.
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