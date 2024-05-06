«Кристал Пэлас» отправил 4 безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:56

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (4:0).

На 12-й минуте Майкл Олисе вывел лондонскую команду вперёд. Жан-Филипп Матета на 40-й удвоил преимущество хозяев поля. Тайрик Митчелл на 58-й забил 3-й мяч «орлов». Олисе на 66-й сделал дубль.