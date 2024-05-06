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«Кристал Пэлас» отправил 4 безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:56
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (4:0).

На 12-й минуте Майкл Олисе вывел лондонскую команду вперёд. Жан-Филипп Матета на 40-й удвоил преимущество хозяев поля. Тайрик Митчелл на 58-й забил 3-й мяч «орлов». Олисе на 66-й сделал дубль.

«Кристал Пэлас» занимает 14-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. МЮ находится на 8-й позиции с 54 баллами.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Роналду скоро 20 голов будет делать переходя в клуб в острове Гвнинее Бисау,там тоже играют в футбол.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:26
Это была знатная вечеринка!
Футбол. Футбол. Футбол.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:04
Прекрасная игра Кристал Пэлас. В целом выдали потрясающую серию. Победа над Ливерпулем, МЮ, Вест-Хэмом и Ньюкаслом, это выглядит впечатляюще.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:14
Проигрывать с таким счетом,несолидно для МЮ.
112910415
112910415
сегодня в 09:46
тренер думает "только о том, чтобы сделать свою команду лучше !"
и результатов добился прямо феноменальных !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:10
Мю борется за 10-е место, которое Челси уже проиграл видимо. 10Хааг все-таки))
LOpp
LOpp
сегодня в 08:59
В апреле-мае орлы сняли скальпель с Вест Хэма, Ливерпуля, Ньюкасла, МанЮнайтед. Дали бой МанСити.
Где же вы раньше были?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:10
Интересно о чем думает Рэтклифф когда смотрит подобные матчи. Может говорит при просмотре - какая лепота, а ведь хорош. Все идёт к тому чтобы выкупить акции у Глейзеров за копейки ) А пока попридержу лысого )
adekvat
adekvat ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 07:44
Давно надо было, его еще в баварию хотят, чем думают не понятно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:38
КП вовремя задумались о смене тренера и проводили с почестями Ходжсона и взяли Гласнера, и как оказалось не зря! Быстренько навел порядок, перестроил игру и игроки запорхали!
Стоит то же самое сделать МЮ?! Даже и не знаю....возможно, если ЭТХ подпишет еще несколько игроков под свою систему и дела у МЮ пойдут в гору?! А может ЭТХ просто взял ношу не по себе....
R. Carlos
R. Carlos ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:18
Раньше был Роналду виноват
А сейчас...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:58
Вот слова Хага после матча:
«Моё будущее? Я не думаю об этом. Я готовлю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, — это выступать лучше со своей командой. Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше»

Я вот думаю, какой ненасытный тренер, хочет делать команду всё лучше и лучше. Прям до идеала хочет отточить. Эрик, остановись, побереги себя, ну куда уже лучше. Ты и так рекордные результаты ставишь. Совсем не бережёт себя парень, и всё ради команды!
g6rx94xku3va
g6rx94xku3va
сегодня в 06:46
За такие результаты Тен Хагу надо указать на дверь.
Кокосик
Кокосик
сегодня в 05:56
Я хоть и не слежу толком за АПЛ...но с у к а...в моё детство помню во дворе все хотели стали мю..я вратарём был,меня сначала бартезом кличали))товарища бекхамом,другого скоулзом и так далее..а сейчас,да простят меня адекватные болельщики,это просто посмешище
ABir
ABir
сегодня в 05:52
МЮ серьезно колбасит, то в жар, то в холод
112910415
112910415
сегодня в 05:38
опять никого не уволят ?
firewing
firewing
сегодня в 05:23
У МЮ меньше забитых, чем у Брайтона - когда такое было, где нападение?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:14
Ну, вот, Тен Хаг уже доигрался с "МЮ" до 8-го места в АПЛ. И этого тренера собирается приглашать "Бавария"? Уму непостижимо....
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:43
Манчестер как всегда. Стабильно нестабилен
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:25
Какой же это позор
Такой клуб как МЮ просто не имеет права проигрывать Кристал Пэласу 0:4
Но с таким тренером как Тен Хаг видимо имеет,да и игрокам пофиг на эмблему клуба
Во что превратился неуступчивый питбуль Каземиро,его накручивали как хотели!
Просто позор!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:10
МЮ ваще посыпался, менять надо тренера !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:45
С более чем заслуженной победой Кристал Пэлас и всех болельщиков этого скромного (в наше время) клуба!!! Просто разнесли Манчестер Юнайтед, Тен Хага и т.д. Думаю, что Кристал Пэлас заработает на продаже Майкла Олисе очень большие деньги. Кристал Пэлас и другие такие команды могли бы побороться за высокие места, если богатые клубы не выкупали у них лидеров. Ну что, Тен Хаг, опять Роналду виноват, который сделал 5 голов за последние две игры?! На кого теперь скинешь свою вину? Зачем руководство Манчестер Юнайтед держит этого "тренера"?
allemz
allemz
сегодня в 00:38
Что непонятного? Десять Хаг уже устал всеми возможными способами намекать на необходимость подписания новых игроков! Поддержим голландца, он должен работать в АПЛ!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:06
Бывает.. Не.. Было уже.. 😀🤭
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:03
"...круто Орлы на классе выиграли..." ...в 90-тые застрелил бы,а сейчас хоть самому в петлю....!!! Пошёл на кухню, к бару...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
это на Эрика Бавария охотится?
тогда гнать лысого в Баварию, взамен забрать Кейна.
круто Орлы на классе выиграли 4-0.
Когда одни не хотят, другие не могут и так думаю весь матч будет..
и манкунианцы все расступились , дали пройти и получили гол.
чтоб дальше интересней играть было. Олисе настоящий дьявол.
Наверное, один из легчайших голов в жизни Олисе.
Орлы справились с первоначальным давлением МЮ и уже уверенно комбинируют под второй гол.
и это только в первом тайме.
Амбробат комедия. только вышел и сразу шлепнулся. это прям показывает, какой сезон МЮ проводит в АПЛ.
и тогда я понял, почему не клеится игра у тенхагашных дьяволов. сегодня же понедельник! не так ли, эрик тен хаг?
даже не помню, когда это МЮ в своей истории заканчивал чемпионат с отрицательной разницей мячей?
один вопрос, для чего ЭТХ купил Антони в Юнайтед?
Я считаю, чтоб Антони, как атакующий полузащитник, забивал голы и создавал голевые моменты на своих партнеров по команде.
Пусть посмотрит на Фодена, Палмера, Биллингема. И сравнит себя с ними.
На каждый матч новая прическа или цвет волос, новые татухи и так далее.
Его голова забита не футболом. Магуайр сделал больше полезных действий, чем Антони...В этом сезоне в АПЛ после 34 туров забили все клубы больше чем 1100 голов, да и там есть 1 гол Антони)
Прыгать ак цирковая лошадь вокруг соперника, и терять мяч, бить только левой(одноногий футболист), не обводить соперников.
Это самый тяжелый провальный трансфер на данный момент.
теперь тен хаг требует еще новых подписаний.
чтобы сам себе могилу вырыл.
п.с.
Дин Хендерсон молодец.
вовремя ушел из МЮ, и время показало, что он был прав.
с мотивацией все в порядке.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:59

...Спасибо Десятый за МЮ...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:57
10Хаг на классе.
Гость
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