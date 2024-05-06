«Кристал Пэлас» отправил 4 безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (4:0).
На 12-й минуте Майкл Олисе вывел лондонскую команду вперёд. Жан-Филипп Матета на 40-й удвоил преимущество хозяев поля. Тайрик Митчелл на 58-й забил 3-й мяч «орлов». Олисе на 66-й сделал дубль.
«Кристал Пэлас» занимает 14-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. МЮ находится на 8-й позиции с 54 баллами.
тогда гнать лысого в Баварию, взамен забрать Кейна.
круто Орлы на классе выиграли 4-0.
Когда одни не хотят, другие не могут и так думаю весь матч будет..
и манкунианцы все расступились , дали пройти и получили гол.
чтоб дальше интересней играть было. Олисе настоящий дьявол.
Наверное, один из легчайших голов в жизни Олисе.
Орлы справились с первоначальным давлением МЮ и уже уверенно комбинируют под второй гол.
и это только в первом тайме.
Амбробат комедия. только вышел и сразу шлепнулся. это прям показывает, какой сезон МЮ проводит в АПЛ.
и тогда я понял, почему не клеится игра у тенхагашных дьяволов. сегодня же понедельник! не так ли, эрик тен хаг?
даже не помню, когда это МЮ в своей истории заканчивал чемпионат с отрицательной разницей мячей?
один вопрос, для чего ЭТХ купил Антони в Юнайтед?
Я считаю, чтоб Антони, как атакующий полузащитник, забивал голы и создавал голевые моменты на своих партнеров по команде.
Пусть посмотрит на Фодена, Палмера, Биллингема. И сравнит себя с ними.
На каждый матч новая прическа или цвет волос, новые татухи и так далее.
Его голова забита не футболом. Магуайр сделал больше полезных действий, чем Антони...В этом сезоне в АПЛ после 34 туров забили все клубы больше чем 1100 голов, да и там есть 1 гол Антони)
Прыгать ак цирковая лошадь вокруг соперника, и терять мяч, бить только левой(одноногий футболист), не обводить соперников.
Это самый тяжелый провальный трансфер на данный момент.
теперь тен хаг требует еще новых подписаний.
чтобы сам себе могилу вырыл.
п.с.
Дин Хендерсон молодец.
вовремя ушел из МЮ, и время показало, что он был прав.
с мотивацией все в порядке.
тогда гнать лысого в Баварию, взамен забрать Кейна.
круто Орлы на классе выиграли 4-0.
Когда одни не хотят, другие не могут и так думаю весь матч будет..
и манкунианцы все расступились , дали пройти и получили гол.
чтоб дальше интересней играть было. Олисе настоящий дьявол.
Наверное, один из легчайших голов в жизни Олисе.
Орлы справились с первоначальным давлением МЮ и уже уверенно комбинируют под второй гол.
и это только в первом тайме.
Амбробат комедия. только вышел и сразу шлепнулся. это прям показывает, какой сезон МЮ проводит в АПЛ.
и тогда я понял, почему не клеится игра у тенхагашных дьяволов. сегодня же понедельник! не так ли, эрик тен хаг?
даже не помню, когда это МЮ в своей истории заканчивал чемпионат с отрицательной разницей мячей?
один вопрос, для чего ЭТХ купил Антони в Юнайтед?
Я считаю, чтоб Антони, как атакующий полузащитник, забивал голы и создавал голевые моменты на своих партнеров по команде.
Пусть посмотрит на Фодена, Палмера, Биллингема. И сравнит себя с ними.
На каждый матч новая прическа или цвет волос, новые татухи и так далее.
Его голова забита не футболом. Магуайр сделал больше полезных действий, чем Антони...В этом сезоне в АПЛ после 34 туров забили все клубы больше чем 1100 голов, да и там есть 1 гол Антони)
Прыгать ак цирковая лошадь вокруг соперника, и терять мяч, бить только левой(одноногий футболист), не обводить соперников.
Это самый тяжелый провальный трансфер на данный момент.
теперь тен хаг требует еще новых подписаний.
чтобы сам себе могилу вырыл.
п.с.
Дин Хендерсон молодец.
вовремя ушел из МЮ, и время показало, что он был прав.
с мотивацией все в порядке.