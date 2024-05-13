«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по Норманну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о подаче клубом апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
3 марта Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на футболиста удовлетворена палатой ФИФА.
Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трём делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда.
20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову».
В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Динамо», российские клубы не объявляли о расторжении договора с игроком. Команды обратились в ФИФА, ростовчане также подали иск на полузащитника в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал футболиста выплатить компенсацию российскому клубу.
Сейчас, как всегда, появится главный обвинитель Норманна, и объяснит, свою, как обычно- "правильную" и "объективную" позицию.)))
Сейчас, как всегда, появится главный обвинитель Норманна, и объяснит, свою, как обычно- "правильную" и "объективную" позицию.)))