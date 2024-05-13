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«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по Норманну

вчера, 19:40

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о подаче клубом апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

3 марта Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на футболиста удовлетворена палатой ФИФА.

Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трём делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда.

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову».

В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Динамо», российские клубы не объявляли о расторжении договора с игроком. Команды обратились в ФИФА, ростовчане также подали иск на полузащитника в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал футболиста выплатить компенсацию российскому клубу.

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Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:54
Да будет, так!!!
112910415
112910415
вчера в 21:14
пусть суд будет справедлив
Capral
Capral
вчера в 20:46, ред.
А что, у ВТБ деньги закончились? Серому кардиналу гафину уже бухать не на что.
Сейчас, как всегда, появится главный обвинитель Норманна, и объяснит, свою, как обычно- "правильную" и "объективную" позицию.)))
Интерес
Интерес
вчера в 20:34
ТРи стороны подали иски,в поисках справедливости.И все хотят больше денег...
Гость
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