«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по Норманну

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вчера, 19:40

Генеральный директор «Динамо» сообщил о подаче клубом апелляции в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) на решение Международной федерации футбола ( ФИФА ) по делу норвежского полузащитника .

3 марта Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на футболиста удовлетворена палатой ФИФА .

Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трём делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда.

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову».