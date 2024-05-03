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Прокуратура Нидерландов не принимает участия в слушаниях по делу Промеса

вчера, 16:48

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена заявил о том, что орган не принимает участия в слушаниях в Объединённых Арабских Эмиратах по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях. Этот процесс проходит в ОАЭ. Как только судья в ОАЭ примет решение по запросу об экстрадиции и мы получим уведомление о том, что ОАЭ одобрили его, будут приняты меры для фактической передачи. Вопросы о том, как организована процедура в ОАЭ, сроках и ожиданиях, необходимо адресовать эмиратским властям. Процедуры, касающиеся экстрадиции, определяются законодательством ОАЭ.

На родине футболиста ранее приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, также суд Амстердама признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты форварда обжаловали оба решения в апелляционном суде Амстердама.

29 февраля Промеса задержали в Дубае. Как сообщали СМИ, он проходил в качестве обвиняемого по делу о ДТП, которое было закрыто 1 мая. В середине марта Квинси был задержан по требованию нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. 2 мая в Дубае прошло первое слушание по данному вопросу.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:34
Видимо такие местные законы
fm45s2m5f744
fm45s2m5f744
вчера в 18:12
Посмотрим у кого юристы сильнее.
112910415
112910415
вчера в 18:09
не увидим мы его больше
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:47
Да, Маэстро, проруха эта- весьма печальная...
Но- в любом случае, спасибо за Величайшую советскую Классику и БЕССМЕРТНЫХ советских Aктеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:45
Ничего не имею против того, чтобы воспитывать своих. Но это только слова. Все эти- Аршавины, Кержаковы и прочие- отголоски, осколки Великой страны. Сейчас- ни футболистов толковых, ни тренеров особо грамотных нет, как нет- ни режиссеров великих, ни актеров выдающихся. Почему? Не знаю, хотя и догадываюсь...
LOpp
LOpp
вчера в 17:43
Какие слушания, какая экстрадиция?
На соккере написано, что у Промеса травма. Жду его возвращения на поле после.
Futurista
Futurista
вчера в 17:38
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
Надо поднимать СВОЙ футбол и смотреть на СВОИХ ребят. Я лично болею за футбол России, за СВОЙ футбол. Когда работал в компании, у нас были терминалы в Барселоне, в Лиссабоне и частенько посещал футбольные матчи и на Камп Ноу, и на Алваладе, и на Аламеда. Хорошо играли, красиво, но не болея ни за одну из команд, я смотрел на эти игры как на представление. Хорошее, красивое, но представление.
adekvat
adekvat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:31
Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
Между тем появился фрагмент переписки между Промесом и отцом после того как футболист нанёс ножевое ранение двоюродному брату.

Промес: «Почему ты скачешь перед моим двоюродным братом? Ты спас ему жизнь».

Отец Промеса: «Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности».

Промес: «В таком случае я зарежу его до смерти, ты это понимаешь, не так ли?».


Ну чисто паинька, а не злодей... желает только добра и ни в коем не преступник.
Спартаку уже сейчас надо поменьше говорить о Промесе и тем более не выражать слова поддержки.
Со временем будут всплывать новые факты и они очень сильно отразятся на репутации клуба.
Хотя в Спартаке уже давно наверное заготовлен текст на будущее: "Мы верили Промесу, а он нас обманывал".
Вот увидите, так и будет!!!
Capral
Capral
вчера в 17:09
Очень жаль, что Спартак лишился такого игрока. Как бы, сейчас- он пришелся команде. Пусть, он, сто раз будет нехороший человек, но футболист, ОН- от БОГА!!!!!!! И на кого сейчас смотреть в ПЛ России?! Тем, кому дорог футбол, как игра, меня поймут...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:06
сижу за решеткой в темнице сырой
Гость
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