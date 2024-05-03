Прокуратура Нидерландов не принимает участия в слушаниях по делу Промеса

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена заявил о том, что орган не принимает участия в слушаниях в Объединённых Арабских Эмиратах по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях. Этот процесс проходит в ОАЭ. Как только судья в ОАЭ примет решение по запросу об экстрадиции и мы получим уведомление о том, что ОАЭ одобрили его, будут приняты меры для фактической передачи. Вопросы о том, как организована процедура в ОАЭ, сроках и ожиданиях, необходимо адресовать эмиратским властям. Процедуры, касающиеся экстрадиции, определяются законодательством ОАЭ.
На родине футболиста ранее приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, также суд Амстердама признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты форварда обжаловали оба решения в апелляционном суде Амстердама.
29 февраля Промеса задержали в Дубае. Как сообщали СМИ, он проходил в качестве обвиняемого по делу о ДТП, которое было закрыто 1 мая. В середине марта Квинси был задержан по требованию нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. 2 мая в Дубае прошло первое слушание по данному вопросу.