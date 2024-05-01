Юрист Жорин: «ОАЭ находятся перед выбором, в какую страну отдать Промеса»

Адвокат отреагировал на информацию о том, что в ОАЭ закрыли дело о ДТП против нападающего «Спартака» .

Увеличились ли шансы Промеса после этого на возвращение в Россию? Это никак не повлияет на будущее решение дубайских властей, в какую страну выдать Квинси. Наоборот, если бы дело расследовалось по ДТП и дальше, и Промеса бы привлекли в итоге к ответственности, то тогда бы, может быть, его бы вообще никуда бы не выдали, по крайней мере, до момента исполнения наказания в Дубае. А поскольку теперь дело закрыто, то сейчас Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов находится перед выбором, в какую страну отдать Промеса. В России его, если верить СМИ , ищут приставы за неуплату налогов, а в Нидерландах — за контрабанду наркотиков. На первый взгляд, да и не только на первый, кажется, что в Нидерландах его разыскивают за более серьёзное преступление, но сказать, что его отдадут именно туда, я бы не решился. Если в России действительно заведено дело на Промеса за неуплату налогов, то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются и, учитывая хорошие отношения ОАЭ и России, то я не исключаю, что Промеса могут отдать именно в Россию.