Юрист Жорин: «ОАЭ находятся перед выбором, в какую страну отдать Промеса»

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на информацию о том, что в ОАЭ закрыли дело о ДТП против нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Увеличились ли шансы Промеса после этого на возвращение в Россию? Это никак не повлияет на будущее решение дубайских властей, в какую страну выдать Квинси. Наоборот, если бы дело расследовалось по ДТП и дальше, и Промеса бы привлекли в итоге к ответственности, то тогда бы, может быть, его бы вообще никуда бы не выдали, по крайней мере, до момента исполнения наказания в Дубае. А поскольку теперь дело закрыто, то сейчас Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов находится перед выбором, в какую страну отдать Промеса. В России его, если верить СМИ, ищут приставы за неуплату налогов, а в Нидерландах — за контрабанду наркотиков. На первый взгляд, да и не только на первый, кажется, что в Нидерландах его разыскивают за более серьёзное преступление, но сказать, что его отдадут именно туда, я бы не решился. Если в России действительно заведено дело на Промеса за неуплату налогов, то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются и, учитывая хорошие отношения ОАЭ и России, то я не исключаю, что Промеса могут отдать именно в Россию.
Я, как гражданин Российской Федерации, желаю нашим властям победить в этом противостоянии с Нидерландами, но сейчас сложно сказать, как это всё в итоге разрешится, ведь на стороне Нидерландов тяжесть преступления и международное законодательство, а на стороне России — воля к победе и хорошие отношения с ОАЭ.
Лично я думаю, что он так хочет пропиариться и не более того.
Помню как он давал прогноз и при этом сказал, что совсем не знает законов ОАЭ!!!
Это просто генеально!!!
Зачем вообще политизировать эту ситуацию?
Тут чисто криминал и не не более того.
Зачем придумывать какие то налоги и ещё чего то там.
Промес даже не гражданин России, а слухи про якобы какие то налоги появились только после ареста и подымаются как раз такими как Жорин.
Промес гражданин Нидерландов и осуждён по очень тяжкому преступлению (торговля наркотиками) и зачем саудитам выставлять себя в плохом свете?
Для тех кто ведется на подобные млова Жорина и тешит себя надеждами.
Жорин обещал, что Промес после ареста через пару тройку дней будет в Москве, а по итогу он сидит в мемтной тюрьме и ожидает депортации на Родину.
Причём условия содержания просто ужасные для Промеса.
Кстати для тех кто хочет, что бы Промес отсидел за неуплату налогов есть другой вариант.
После отсидки в Нидерландах своего срока, надо добиваться, что бы Промес отсидел ещё и в российской тюрьме.
Такого криминального футболиста в нашем футболе ещё не было.
Попасть под суд в трёх странах это надо умудриться.
Лично я думаю, что он так хочет пропиариться и не более того.
Помню как он давал прогноз и при этом сказал, что совсем не знает законов ОАЭ!!!
Это просто генеально!!!
Зачем вообще политизировать эту ситуацию?
Тут чисто криминал и не не более того.
Зачем придумывать какие то налоги и ещё чего то там.
Промес даже не гражданин России, а слухи про якобы какие то налоги появились только после ареста и подымаются как раз такими как Жорин.
Промес гражданин Нидерландов и осуждён по очень тяжкому преступлению (торговля наркотиками) и зачем саудитам выставлять себя в плохом свете?
Для тех кто ведется на подобные млова Жорина и тешит себя надеждами.
Жорин обещал, что Промес после ареста через пару тройку дней будет в Москве, а по итогу он сидит в мемтной тюрьме и ожидает депортации на Родину.
Причём условия содержания просто ужасные для Промеса.
Кстати для тех кто хочет, что бы Промес отсидел за неуплату налогов есть другой вариант.
После отсидки в Нидерландах своего срока, надо добиваться, что бы Промес отсидел ещё и в российской тюрьме.
Такого криминального футболиста в нашем футболе ещё не было.
Попасть под суд в трёх странах это надо умудриться.