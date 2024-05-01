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Юрист Жорин: «ОАЭ находятся перед выбором, в какую страну отдать Промеса»

вчера, 15:57

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на информацию о том, что в ОАЭ закрыли дело о ДТП против нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Увеличились ли шансы Промеса после этого на возвращение в Россию? Это никак не повлияет на будущее решение дубайских властей, в какую страну выдать Квинси. Наоборот, если бы дело расследовалось по ДТП и дальше, и Промеса бы привлекли в итоге к ответственности, то тогда бы, может быть, его бы вообще никуда бы не выдали, по крайней мере, до момента исполнения наказания в Дубае. А поскольку теперь дело закрыто, то сейчас Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов находится перед выбором, в какую страну отдать Промеса. В России его, если верить СМИ, ищут приставы за неуплату налогов, а в Нидерландах — за контрабанду наркотиков. На первый взгляд, да и не только на первый, кажется, что в Нидерландах его разыскивают за более серьёзное преступление, но сказать, что его отдадут именно туда, я бы не решился. Если в России действительно заведено дело на Промеса за неуплату налогов, то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются и, учитывая хорошие отношения ОАЭ и России, то я не исключаю, что Промеса могут отдать именно в Россию.

Я, как гражданин Российской Федерации, желаю нашим властям победить в этом противостоянии с Нидерландами, но сейчас сложно сказать, как это всё в итоге разрешится, ведь на стороне Нидерландов тяжесть преступления и международное законодательство, а на стороне России — воля к победе и хорошие отношения с ОАЭ.

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Все комментарии
НарваФанат
НарваФанат
вчера в 20:21
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:34
    "Не нужен нам"...сказал далекий Суринам...
    "И мы сыты по гланды"...сказали Нидерланды...
    "Верните нам ..у нас контракт ведь как никак"....обмолвился ФК Спартак...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:13
    Я одного не пойму. Промес гражданин Нидерландов, преступление связанное с продажей наркотиков произошло в Нидерландах, ответ за это он должен нести перед судом своей страны. А России то зачем нужен чужой наркоторговец? Мало существующих проблем, надо чтобы обвиняли ещё в укрывательстве наркоторговцев?
    112910415
    112910415
    вчера в 17:44
    как будто дело ясное
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:38
    Промес поступил, как тупой человек - не нужен он России.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 17:29, ред.
    А откуда вы знаете, что приговора нет?
    Давайте разберёмся.
    Некий источник сообщил, что дело закрыто, подробностей пока нет.
    И вы только на этом основании сделали вывод, что это подлог и по сути вы обвинили саудовский суд в преступлении.
    Вы сами то верите, что они могли так подставиться?
    Решение есть, просто его пока не озвучили для общества.
    Надо немного подождать и мы узнаем какое было решение суда.
    Тут может быть как штраф, так и реальный срок.
    2 мая будет только первое слушание об экстрадиции.
    Если же в последствий будет вынесено решение об экстрадиции, а Промесу к примеру дали реальный срок по ДТП, то он сначала отсидит срок в Эмиратах, а потом уже будет депортирован.
    Кстати интересный факт, Промеса в любом случае депортируют из ОАЭ и отправят его в ту страну чей он гражданин, то есть в Нидерланды.
    Получается, что возможно и экстрадиция не потребуется.
    Если у вас есть информация, что был подлог и приговора нет, то подскажите откуда вы это взяли?
    Лучше конечно официальные источники, а не подобие таких как Жорин.
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 17:07, ред.
    Адвокат Жорин тоже заблуждается? При вашей постановке вопроса вся его суждение по этому делу - пустая болтовня. И я не пишу "прекратили", а пишу "закрыли", но только делаю предположение для чего. Приговора-то нет.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Я же вам написал, что вы путаете понятия.
    Любое дело, которое слушается в суде закрывается.
    После того как судья выносит приговор, он говорит "дело закрыто".
    А вы думаете, что под этими словами дело прекратили, но вы ошибаетесь.
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Подлог в том, что они закрыли дело, только для того, чтобы экстрадировать Промеса. По закону, и по делу, и по совести, должны были судить в ОАЕ по своему закону, но это помешало бы Нидерландам или России. Закрыли, значит уже знают кому будут передавать. Это сделка, подлог.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 16:43
    А какой подлог они совершили?
    Пока информация, что дело закрыто, а то и как не сообщается.
    Решение скорее всего узнаем позже.
    Да "дело закрыто" и "дело прекращено" это две большие разницы.
    pomor45
    pomor45 ответ n36qnd8t8f4y (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Чтобы нагадить России, надо отдать Промеса ей. Надеюсь, что ОАЕ поступят по-товарищески.
    pomor45
    pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:40
    Не мудрено: криминальный талант.
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Сие зависит от желания судьи явиться в суд.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 16:35
    Один подлог суд уже совершил - закрыл дело своей страны - значит уже знает, как совершить второй, ради которого совершил первый. Жорин только гадает, пытаясь словить кусочек адвокатской славы. Пожелаю ему словить ж..у.
    memphis
    memphis
    вчера в 16:34
    Такую...зь надо за вещества садить, а тут игры и левые дела, чтобы он и дальше позорил Спартак
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 16:17, ред.
    Какой-то там Жорин, типа адвокат, уже не раз менял своё мнение когда ситуация вопреки его прогнозам развивалась по другому.
    Лично я думаю, что он так хочет пропиариться и не более того.
    Помню как он давал прогноз и при этом сказал, что совсем не знает законов ОАЭ!!!
    Это просто генеально!!!
    Зачем вообще политизировать эту ситуацию?
    Тут чисто криминал и не не более того.
    Зачем придумывать какие то налоги и ещё чего то там.
    Промес даже не гражданин России, а слухи про якобы какие то налоги появились только после ареста и подымаются как раз такими как Жорин.
    Промес гражданин Нидерландов и осуждён по очень тяжкому преступлению (торговля наркотиками) и зачем саудитам выставлять себя в плохом свете?
    Для тех кто ведется на подобные млова Жорина и тешит себя надеждами.
    Жорин обещал, что Промес после ареста через пару тройку дней будет в Москве, а по итогу он сидит в мемтной тюрьме и ожидает депортации на Родину.
    Причём условия содержания просто ужасные для Промеса.
    Кстати для тех кто хочет, что бы Промес отсидел за неуплату налогов есть другой вариант.
    После отсидки в Нидерландах своего срока, надо добиваться, что бы Промес отсидел ещё и в российской тюрьме.
    Такого криминального футболиста в нашем футболе ещё не было.
    Попасть под суд в трёх странах это надо умудриться.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 16:16
    Интересно а сколько по времени они будут определяться....???
    n36qnd8t8f4y
    n36qnd8t8f4y
    вчера в 16:02
    Надо определиться: кто им больший друг - Россия или Нидерланды.
    4qe4g3m4ugxv
    4qe4g3m4ugxv
    вчера в 16:01
    Всё будет решать суд, значит есть щансы...
    Гость
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