Гендиректор «Спартака»: «Клуб не расторгал контракт с Промесом»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим Квинси Промесом, дело которого о ДТП в Дубае было закрыто.
Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает.
Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт.
Игрока в марте арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на двоюродного брата.
- Сейчас контракт не расторгают, типа мы вместе, держись чувак! А дадут ему срок, и вы расторгнете контракт, сразу станете предателями. А нет - передачки на зону, по контракту, хотя парень уже очень давно не играет за команду, и не приносит клубу НИКАКОЙ пользы. Один только моральный вред, и очень плохую "рекламу" клуба для других легионеров.
- В общем ситуация очень запутанная... Это называется - сами вляпались - сами и разгребайте это ... большой лопатой.
- Сейчас контракт не расторгают, типа мы вместе, держись чувак! А дадут ему срок, и вы расторгнете контракт, сразу станете предателями. А нет - передачки на зону, по контракту, хотя парень уже очень давно не играет за команду, и не приносит клубу НИКАКОЙ пользы. Один только моральный вред, и очень плохую "рекламу" клуба для других легионеров.
- В общем ситуация очень запутанная... Это называется - сами вляпались - сами и разгребайте это ... большой лопатой.