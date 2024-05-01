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Гендиректор «Спартака»: «Клуб не расторгал контракт с Промесом»

вчера, 18:59

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим Квинси Промесом, дело которого о ДТП в Дубае было закрыто.

Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает.

Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт.

Игрока в марте арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на двоюродного брата.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:16
Если вину и участие докажут - то есть Основание расторгнуть контракт..
112910415
112910415
сегодня в 05:56
тема закрыта, по сути
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:36
- Да всё правильно. всё по понятиям. Промес получит срок, сядет, а клуб по контракту будет ему в общак зарплату скидывать... Вот это номер!
- Сейчас контракт не расторгают, типа мы вместе, держись чувак! А дадут ему срок, и вы расторгнете контракт, сразу станете предателями. А нет - передачки на зону, по контракту, хотя парень уже очень давно не играет за команду, и не приносит клубу НИКАКОЙ пользы. Один только моральный вред, и очень плохую "рекламу" клуба для других легионеров.
- В общем ситуация очень запутанная... Это называется - сами вляпались - сами и разгребайте это ... большой лопатой.
Viollator
Viollator
вчера в 21:03
Съездил на сборы
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:40
Очень просто. Надо его обменять на наркоторговца задержанного в России.
ABir
ABir ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:28
Мне кажется, что Вы упрощаете ситуацию, а на самом деле все гораздо более сложно закручено. Возможно, что узнаем, как было на самом деле.
lotsman
lotsman ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:24
Ленды Спартака, это истинные спартаковцы, которые создавали имя Спартака, которых помнят все в стране, а не этот трусливый провокатор пакостник. Тем более гражданин другой страны. Не надо марать Спартак подобной легендой.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:21
Ты на свою мораль посмотри. Укрывать наркоторговца, причём из чужой страны. Он у себя на родине напакостил и трусливо смылся, а ты его будешь прикрывать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:13
Да плевать на Промеса.
Почему не высказались наши правоохранители?
ssspartak
ssspartak ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:09
Действительно так волнует, что скажут в Европе? Они не по спортивным принципам лишили нас еврокубков и остальных соревнований, издеваются тем что "разрешают" где то участвовать без гимна и флага, куча санкций... Теперь возвращение или не возвращение Промеса это дело политиков.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:09
С каких пор мы стали смотреть на мораль Европы?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:52
Это правильно. Промес - легенда Спартака и нужно поддержать его в трудной ситуации.
lotsman
lotsman ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 19:50
В чём молодцы? В том, что гражданина другой страны, не своей, который на родине устроил поножовщину и занимался продажей наркотиков, хотят спрятать от правосудия. И что скажут в Европе? Что Россия укрывает наркоторговцев и поножовщиков?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:25
Спартак вообще красавцы, так красиво слили Промеса.
Предвижу вопрос: "почему слили?".
В 2023 году его не повезли на заграничные сборы, а когда ему дали реальные сроки они решили его вывести.
Как мне кажется в Спартаке понимали, что рано или поздно придётся избавляться от проблемного игрока, тем более от наркоторговца, вот и грамотно слили его.
Возможно впоследствии даже фильм снимут.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:19
молодцы не идут на поводу европы
7t5t66spmvd5
7t5t66spmvd5
вчера в 19:18
Ждём возвращения Промеса,во всём произошедшем виновато само руководство Спартака,нас фанатов игрок устраивает
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:17
Мы не обнаружили проблем с Вашими очками для ставок.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:16
Отсидит в Эмиратах, потом в Нидерландах, а потом вернётся в Россию и отсидит за налоги.
ABir
ABir
вчера в 19:11
Хорошо, что Спартак своих не бросает, хотя во всех этих судах очень много странностей и темных пятен. Возможно когда-нибудь мы узнаем все хитросплетения этих разбирательств.
Сп62
Сп62
вчера в 19:06
Чем бог не шутит? Может ещё вернётся.
d4k7axwutb99
d4k7axwutb99
вчера в 19:00
Но и платить игроку тоже глупо.
Гость
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