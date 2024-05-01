Гендиректор «Спартака»: «Клуб не расторгал контракт с Промесом»

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вчера, 18:59

Генеральный директор «Спартака» высказался о ситуации с нападающим , дело которого о ДТП в Дубае было закрыто.

Закрыто дело, связанное с ДТП . Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт.