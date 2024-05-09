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На ФИФА могут подать в суд из-за нового регламента Клубного чемпионата мира

вчера, 23:26

ФИФА может оказаться под угрозой судебного иска из-за нового формата проведения Клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг пригрозили ФИФА судебным иском, эти организации требуют переноса КЧМ 2025. Их беспокойство мотивировано влиянием обновленного турнира на расписание международных матчей и загруженность календаря, что может негативно повлиять на здоровье футболистов.

Внимание уделено пункту об увеличении числа участников соревнования до 32 команд, а также 29-дневному сроку проведения спортивного события. В письме не предлагаются альтернативные даты проведения мундиаля.

На КЧМ 2025 сыграют 12 европейских команд, шесть клубов КОНМЕБОЛ и четыре команды КОНКАКАФ. Он состоится в США с 15 июня по 13 июля. После этого турнир будет проводиться каждые 4 года. Ежегодный турнир со старым форматом (7 команд) останется, но под именем Межконтинентального кубка.

Ранее КЧМ проводился в конце календарного года. В ФИФА утверждают, что обновленный клубный мундиаль согласован с интересами футбольных ассоциаций и самих игроков. Игры КЧМ и Межконтинентального кубка составят лишь 2,3 процента международных матчей 4-летнего цикла.

Перерыв на игры сборных также претерпит изменения: вместо двух пауз в конце сентября и начале октября появится один большой перерыв.

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Перевод с theathletic.com Фото: Сайт si.com
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Все комментарии
pe9f2pgxgtdp
pe9f2pgxgtdp
сегодня в 09:12
абсолютно бесполезный турнир со спортивной точки зрения, но так как для фифы главное нарубить побольше капусты, то конечно никто ничего не отменит
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:22, ред.
всё это популистские заявления сядут и договорятся рука руку моет им всем наплевать на загруженность футболистов просто барыш не поделили ещё лично мне да и всем нам в целом пофиг нас там нет и долго не будет да и ловить в этих проектах нашим командам нечего
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:02, ред.
Давно..., давно уже пора эти авгиевы конюшни в Цюрихе приводить в порядок.
Засиделся там Джанни знатно. Надо бы ему лысину наждачной бумагой натереть..., за делишки мутные, - прибыльные (на карман). Только за один Катар, если капнуть, срок ему впаять - без проблем.

P.S. Словенца небритого ( в Ньоне) - тоже самое касается.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
Все изменения делаются не ради футбола и болельщиков. А только ради денег, которые футбол приносит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:25
Давно пора
FootFun
FootFun
сегодня в 01:49
В ближайшие лет 10 в футболе произойдет тотальная революция, которая просто необходима где про Фифа и Уефа никто и не вспомнит и вмем рулить будут шейхи и америкосы
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:29
Зрелищем кормят народ, отвлекают от насущных проблем.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
В общем "театр абсурда" в действии - скоро они сами в этом во всём запутаются...)
y8svh49f9syn
y8svh49f9syn
сегодня в 00:05
Пускай перерыв на сборные уберут. Особенно товарищеские матчи и лига нации. Больше клубного футбола
bk6yf799vhx4
bk6yf799vhx4
сегодня в 00:04
Все эти изменения послужат большим скандалом
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