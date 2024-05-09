На ФИФА могут подать в суд из-за нового регламента Клубного чемпионата мира

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вчера, 23:26

ФИФА может оказаться под угрозой судебного иска из-за нового формата проведения Клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг пригрозили ФИФА судебным иском, эти организации требуют переноса КЧМ 2025. Их беспокойство мотивировано влиянием обновленного турнира на расписание международных матчей и загруженность календаря, что может негативно повлиять на здоровье футболистов.

Внимание уделено пункту об увеличении числа участников соревнования до 32 команд, а также 29-дневному сроку проведения спортивного события. В письме не предлагаются альтернативные даты проведения мундиаля.

На КЧМ 2025 сыграют 12 европейских команд, шесть клубов КОНМЕБОЛ и четыре команды КОНКАКАФ . Он состоится в США с 15 июня по 13 июля. После этого турнир будет проводиться каждые 4 года. Ежегодный турнир со старым форматом (7 команд) останется, но под именем Межконтинентального кубка.

Ранее КЧМ проводился в конце календарного года. В ФИФА утверждают, что обновленный клубный мундиаль согласован с интересами футбольных ассоциаций и самих игроков. Игры КЧМ и Межконтинентального кубка составят лишь 2,3 процента международных матчей 4-летнего цикла.

Перерыв на игры сборных также претерпит изменения: вместо двух пауз в конце сентября и начале октября появится один большой перерыв.