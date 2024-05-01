Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

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вчера, 16:16

В прокуратуре Дубая сообщили, что дело нападающего «Спартака» о ДТП в Дубае закрыто.

Дело о дорожном происшествии закрыто после рассмотрения в суде.

Представитель прокуратуры не стал уточнять сроки рассмотрения запроса властей Нидерландов об экстрадиции Промеса.