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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

вчера, 16:16

В прокуратуре Дубая сообщили, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Дело о дорожном происшествии закрыто после рассмотрения в суде.

Представитель прокуратуры не стал уточнять сроки рассмотрения запроса властей Нидерландов об экстрадиции Промеса.

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Все комментарии
Виктор Каплин
Виктор Каплин
вчера в 21:44
почему так коротко и не понятно? Мы что ли все юристы? Дело закрыли, теперь выпустят? Или закрыли тут и открыли в Нидерландах и там посадят?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:06
Может ещё банде Мусаева успеет трёшку положить
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:52
Вердикт понятен...
True Story
True Story
вчера в 18:11
Дело закрыли, теперь пора закрыть и самого преступника
Сп62
Сп62
вчера в 17:59
Ждём позитивных новостей.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:46
Если дело закрыто, то надо выпускать его. Какие еще претензии со стороны ОАЭ могут быть к Промесу?
ABir
ABir
вчера в 17:41
Дело закрыто, а каков вердикт?
112910415
112910415
вчера в 17:22
это ладно, дальше похуже будет
adekvat
adekvat
вчера в 17:15
Открыто дело о депортации на родину.
a9z4kftyr2xv
a9z4kftyr2xv
вчера в 16:56
Итог дела пока никто не знает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:48
Интересно какое пакащарип понёс Промес.
Скорее всего саудиты не захотели ему давать реальный срок, чтобы и далее капаться в этой грязи.
Лучше дать за это штраф и тоже слить его голландцам.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:30
Спартак всё грамотно сделал... слил криминальную проблему.
Теперь пусть саудиты с голландцами разбираются.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:30
Занесли чемоданчик
pomor45
pomor45
вчера в 16:21
Дело в шляпе!
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