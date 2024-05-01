Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

В прокуратуре Дубая сообщили, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто.
Дело о дорожном происшествии закрыто после рассмотрения в суде.
Представитель прокуратуры не стал уточнять сроки рассмотрения запроса властей Нидерландов об экстрадиции Промеса.
Скорее всего саудиты не захотели ему давать реальный срок, чтобы и далее капаться в этой грязи.
Лучше дать за это штраф и тоже слить его голландцам.
Скорее всего саудиты не захотели ему давать реальный срок, чтобы и далее капаться в этой грязи.
Лучше дать за это штраф и тоже слить его голландцам.
Теперь пусть саудиты с голландцами разбираются.
Теперь пусть саудиты с голландцами разбираются.