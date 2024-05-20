«Локомотив» планирует расстаться с группой игроков

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вчера, 16:40

«Локомотив» занимается поиском вариантов продолжения карьеры для нападающих и , а также для защитника . На данный момент Керк выступает на правах аренды за «Антверпен» (42 игры, 4 гола, 2 ассиста). Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2025 года. Раконьяц выступает на правах аренды за «Бачка-Тополу» (27 матчей, 3 гола, 3 ассиста). Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Мампасси находится в аренде в «Кортрейке» (29 матчей, 2 ассиста, 3 жёлтых карточки). Его контракт с «Локомотивом» действует до зимы 2026 года.

Ранее «красно-зелёные» согласовали продление арендного соглашение с «Пари НН» полузащитника Константина Марадишвили. Продлили аренду нападающего Педро Габриэла в «Сантос» до декабря. А «Панатинаикос» выкупил у «Локомотива» защитника Тина Едвая.