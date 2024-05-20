«Локомотив» планирует расстаться с группой игроков

«Локомотив» занимается поиском вариантов продолжения карьеры для нападающих Джирано Керка и Марко Раконьяца, а также для защитника Марка Мампасси. На данный момент Керк выступает на правах аренды за «Антверпен» (42 игры, 4 гола, 2 ассиста). Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2025 года. Раконьяц выступает на правах аренды за «Бачка-Тополу» (27 матчей, 3 гола, 3 ассиста). Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Мампасси находится в аренде в «Кортрейке» (29 матчей, 2 ассиста, 3 жёлтых карточки). Его контракт с «Локомотивом» действует до зимы 2026 года.
Ранее «красно-зелёные» согласовали продление арендного соглашение с «Пари НН» полузащитника Константина Марадишвили. Продлили аренду нападающего Педро Габриэла в «Сантос» до декабря. А «Панатинаикос» выкупил у «Локомотива» защитника Тина Едвая.
Также «железнодорожники» ищут варианты аренды или продажи для целой группы молодых игроков, находящихся на данный момент в других клубах (Николая Титкова («Оренбург»), Андрея Никитина («СКА‑Хабаровск»), Романа Колмакова («Зенит»), Ильи Берковского («Химки»), Антона Камышенко («Сочи»), Никиты Матюнина, Никиты Хлынова и Никиты Чугунова (все — «Тверь»)).