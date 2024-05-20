Сутормин и Чистяков покинут «Сочи»

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вчера, 13:37

Игроки «Зенита» и , выступающие с зимы за «Сочи» на правах аренды, покинут южный клуб. Возвращение футболистов в Санкт-Петербург является маловероятным. С представителями Чистякова и Сутормина уже контактировали другие клубы РПЛ .

В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 15 матчей. Сутормин провёл 21 игру, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.