Сутормин и Чистяков покинут «Сочи»

Игроки «Зенита» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, выступающие с зимы за «Сочи» на правах аренды, покинут южный клуб. Возвращение футболистов в Санкт-Петербург является маловероятным. С представителями Чистякова и Сутормина уже контактировали другие клубы РПЛ.
В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 15 матчей. Сутормин провёл 21 игру, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
с арендой проблем не будет !
с арендой проблем не будет !
Не в пердиве же им играть?))
Не в пердиве же им играть?))