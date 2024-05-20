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Сутормин и Чистяков покинут «Сочи»

вчера, 13:37

Игроки «Зенита» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, выступающие с зимы за «Сочи» на правах аренды, покинут южный клуб. Возвращение футболистов в Санкт-Петербург является маловероятным. С представителями Чистякова и Сутормина уже контактировали другие клубы РПЛ.

В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 15 матчей. Сутормин провёл 21 игру, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:27
Зенит понабрал бездарей пол команды и теперь проблема распихать их по арендам есть ещё Изидор Ахметов Бакаев а такими нужными игроками разбросался как Вахания и Козлов вот только поэтому Семак не тренер он просто физрук
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:51
А вытаскивать южный филиал из пердива кто будет ? - Или утоп Максим ну и х.. с ним, не будет далеко заплывать))
112910415
112910415
вчера в 14:07
клубов в РПЛ много,
с арендой проблем не будет !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:07
Димон и Пумба. Вместе не пропадут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
Аренда...
Не в пердиве же им играть?))
drug01
drug01
вчера в 13:40
Такие игроки не пропадут!!
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