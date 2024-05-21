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«Барселона» подпишет новый контракт со своим молодым талантом

вчера, 11:43

Защитник сборной Испании до 19 лет Эктор Форт Гарсия подпишет новый контракт с «Барселоной». Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ. Новое соглашение будет действовать до июня 2029 года.

Форт является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне он провёл 9 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего флангового защитника в 7,5 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:06
талантов своих беречь надо, всё верно !
3ton
3ton ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:33
Внимательней читайте
Игрок сборной Испании до 19 лет
Ему 17 лет
альсато
альсато
вчера в 16:34
так 19ть или все таки 17ть)))
Гость
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