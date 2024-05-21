«Барселона» подпишет новый контракт со своим молодым талантом

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вчера, 11:43

Защитник сборной Испании до 19 лет подпишет новый контракт с «Барселоной». Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ . Новое соглашение будет действовать до июня 2029 года.

Форт является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне он провёл 9 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего флангового защитника в 7,5 миллионов евро.