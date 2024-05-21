«Реал» близок к подписанию нового контракта с Модричем

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вчера, 11:10

«Реал» договаривается о новом контракте на следующий сезон с полузащитником сборной Хорватии . Игрок отклонил все другие предложения. Модрич хочет остаться в «Реале», сторонам осталось обсудить мелкие детали.

38-летний центральный полузащитник выступает за «сливочных» с августа 2012 года. Его действующий контракт истекает летом. В текущем сезоне Модрич сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Напомним, портал FourFourTwo включил хорвата в список 100 лучших европейский футболистов на всю историю.