Лаутаро Мартинес связывает своё будущее с «Интером»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Интером».
Мы близки к соглашению с «Интером» о новом долгосрочном контракте. Осталось уточнить лишь некоторые детали, я хотел договориться до конца этой недели, но всё может затянуться. Я не знаю, что произойдёт, но проблем нет.
Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. Его текущий контракт истекает в июне 2026 года. За «нерадзурри» 26-летний форвард провёл 282 матча, в которых забил 129 мячей и отдал 43 ассиста.
Напомним, Мартинес является одним из претендентов на «Золотой мяч».