Лаутаро Мартинес связывает своё будущее с «Интером»

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вчера, 10:59

Нападающий сборной Аргентины сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Интером».

Мы близки к соглашению с «Интером» о новом долгосрочном контракте. Осталось уточнить лишь некоторые детали, я хотел договориться до конца этой недели, но всё может затянуться. Я не знаю, что произойдёт, но проблем нет.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. Его текущий контракт истекает в июне 2026 года. За «нерадзурри» 26-летний форвард провёл 282 матча, в которых забил 129 мячей и отдал 43 ассиста.

Напомним, Мартинес является одним из претендентов на «Золотой мяч».