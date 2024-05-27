Шаронов покидает «СКА-Хабаровск»

Главный тренер клуба « СКА -Хабаровск» сообщил о своём уходе из команды.

Первое, что хочу сказать: благодарю руководство края за поддержку команды. Что касается меня, то мое соглашение с клубом заканчивается 31 мая, по моему будущему со мной из клуба никто не разговаривал. Если дать краткий анализ нашему выступлению в сезоне 2023/24, то в первенстве мы не решили поставленную задачу. Не снимая с себя ответственности, [можно утверждать], что на это есть объективные и субъективные причины.