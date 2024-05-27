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Шаронов покидает «СКА-Хабаровск»

вчера, 18:19

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов сообщил о своём уходе из команды.

Первое, что хочу сказать: благодарю руководство края за поддержку команды. Что касается меня, то мое соглашение с клубом заканчивается 31 мая, по моему будущему со мной из клуба никто не разговаривал. Если дать краткий анализ нашему выступлению в сезоне 2023/24, то в первенстве мы не решили поставленную задачу. Не снимая с себя ответственности, [можно утверждать], что на это есть объективные и субъективные причины.

Что касается Кубка России, то здесь мы достигли определённого успеха, пройдя «Сочи», который под руководством Морено очень хорошо смотрелся после зимней паузы, в следующем раунде в упорной борьбе уступили московскому «Динамо» Лички, которое до последнего тура претендовало на чемпионство. Самое главное и важное, что мы демонстрировали атакующую игру, но нам очень не хватило домашнего поля с нашими болельщиками. Хочется пожелать «СКА‑Хабаровску», региону и болельщикам успехов и побед в будущем.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:32
кто следующий?
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:28
Шаронов был хороший игрок, надёжный защитник, но как тренер он очень слаб.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:25
Шаронову может вернутся в Рубин?
Гость
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