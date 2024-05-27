Бабич сообщил о желании продолжать играть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич выразил желание остаться в команде.
Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом. Вот и всё.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту из «Црвены Звезды» и Саудовской Аравии.
Бабич- красавец, сильнейший защитник!!!!!!! Чем-то, напоминает мне, нашего О.В.Долматова!!!
Вобщем- удачи, игроку и его команде!!!!!!! Отлично вписался в Спартак!!!
Бабич- красавец, сильнейший защитник!!!!!!! Чем-то, напоминает мне, нашего О.В.Долматова!!!
Вобщем- удачи, игроку и его команде!!!!!!! Отлично вписался в Спартак!!!