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Бабич сообщил о желании продолжать играть за «Спартак»

вчера, 10:39

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич выразил желание остаться в команде.

Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом. Вот и всё.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту из «Црвены Звезды» и Саудовской Аравии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:08
отличный, качественный защитник !
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:55
Абубакара везите.. Надоели клоуны в атаке все кроме Соболя..
k6zu995u8nzb
k6zu995u8nzb
вчера в 12:24
Кроме Бабича в спартаке и отметить больше некого.
матос
матос
вчера в 12:19
Молодец!
zg2qu97fqq5u
zg2qu97fqq5u
вчера в 12:18
Очевидно, в середняках нравится ходить.
drug01
drug01
вчера в 12:05
Он ворвался в команду убрал самого!!Джикию т и теперь уйти???
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:01
не только Бабича!))))...один в поле не воин!...это атаковать можно в одиночку, а защищаться-только всеми вместе!))))...да и еще..если и Спартак на 25% пропустил меньше всех московских клубов, так он и забил на 35% меньше всех московских клубов!)))...а лучшая защита-это нападение!))))
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:56
Ну, вот- это другое!!!
Бабич- красавец, сильнейший защитник!!!!!!! Чем-то, напоминает мне, нашего О.В.Долматова!!!
Вобщем- удачи, игроку и его команде!!!!!!! Отлично вписался в Спартак!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:42
а чего тут решать?) Спартак пропустил на 25% меньше московских клубов)) это заслуга Бабича
xdd7spu2y6k5
xdd7spu2y6k5
вчера в 11:22
Уж в желании и самоотдаче ему точно не откажешь
альсато
альсато
вчера в 11:14
это уже как коуч Спартака решит))
tq65agzjyxe8
tq65agzjyxe8
вчера в 10:47
Арабы могли переманить, а вот Црвена Звезда вряд ли.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:45
Приличный игрок, пусть играет в РПЛ...
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