Гасперини заявил, что останется главным тренером «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что останется в клубе из Бергамо.
Очевидно, что Де Лаурентис [президент «Наполи»] в течение некоторого времени очень положительно относился ко мне. Я не отрицаю этого, меня это тоже очень радует. Наверное, он думал насчёт меня, как и о других тренерах. «Наполи» сделает свой выбор, я связан с «Аталантой» и останусь в клубе.
«Наполи», безусловно, станет отличной командой, я в этом очень убеждён, потому что у них уже есть большая база.
Сразу по карьере коуча видно, что он не баловень Судьбы, а трудяга (муравей).
Звезд с неба не хватает, зато уважуху имеет выше крыши. С низов рулить начал и
крепенькую команду сколотил - ПСЖ 5 лет назад в ЛЧ их еле-еле прошли.
Интересно б было его глянуть в топ тимах, - с сырой молодёжью он уже всем всё доказал.
Сразу по карьере коуча видно, что он не баловень Судьбы, а трудяга (муравей).
Звезд с неба не хватает, зато уважуху имеет выше крыши. С низов рулить начал и
крепенькую команду сколотил - ПСЖ 5 лет назад в ЛЧ их еле-еле прошли.
Интересно б было его глянуть в топ тимах, - с сырой молодёжью он уже всем всё доказал.
У него ведь было немало тренерских разочарований, пока не добрался в Аталанту. А тут ему дали поработать. Результаты хорошие. Команда собрана под его редкий по стилю футбол, а те, кто против него восстали (Алекс Гомес) - сразу на выход.. Ну и, возможно, главное - команда ему доверяет, а таких команд не так много.
А вот Миранчуку нужно очень хорошо подумать теперь. Останется - будет в ротации, где в больших матчах будет разве что со скамейки выходить. А если уйдёт - то скорее всего в клуб без ЛЧ, но будет возможность стать лидером.
У него ведь было немало тренерских разочарований, пока не добрался в Аталанту. А тут ему дали поработать. Результаты хорошие. Команда собрана под его редкий по стилю футбол, а те, кто против него восстали (Алекс Гомес) - сразу на выход.. Ну и, возможно, главное - команда ему доверяет, а таких команд не так много.
А вот Миранчуку нужно очень хорошо подумать теперь. Останется - будет в ротации, где в больших матчах будет разве что со скамейки выходить. А если уйдёт - то скорее всего в клуб без ЛЧ, но будет возможность стать лидером.