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Гасперини заявил, что останется главным тренером «Аталанты»

вчера, 10:15

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что останется в клубе из Бергамо.

Очевидно, что Де Лаурентис [президент «Наполи»] в течение некоторого времени очень положительно относился ко мне. Я не отрицаю этого, меня это тоже очень радует. Наверное, он думал насчёт меня, как и о других тренерах. «Наполи» сделает свой выбор, я связан с «Аталантой» и останусь в клубе.

«Наполи», безусловно, станет отличной командой, я в этом очень убеждён, потому что у них уже есть большая база.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:10
крепкий тренер !
а Миранчуку всё же бежать от него надо !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:07
Клубу повезло с ним. Гасперини творец этой Аталанты. Интересный тренер. Посмотрим в следующем сезоне на его команду в ЛЧ. Думаю легко с Аталантой никому не будет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:18
Правильно. Если игроки и тренеры будут более привержены своим клубам, тогда футбол будет более интересным.
Аксинья
Аксинья ответ ex6dw4mu6zgg (раскрыть)
вчера в 11:47
Опять будет две трети каждой игры полировать лавку))
32hwu5rqfwzb
32hwu5rqfwzb
вчера в 11:47
Не вижу смысла ему менять команду, только здесь всё наладилось
матос
матос ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:35
Был он как-то в Интере , правда не долго , из 5 игр - 4 проиграл и раз ничейку сгонял и в миг был уволен.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:28
Все, контракт подписан...
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:24
А может и зря
Вещий
Вещий
вчера в 11:05
Я остаюсь , я буду здесь жить...:)))

У него ведь было немало тренерских разочарований, пока не добрался в Аталанту. А тут ему дали поработать. Результаты хорошие. Команда собрана под его редкий по стилю футбол, а те, кто против него восстали (Алекс Гомес) - сразу на выход.. Ну и, возможно, главное - команда ему доверяет, а таких команд не так много.
А вот Миранчуку нужно очень хорошо подумать теперь. Останется - будет в ротации, где в больших матчах будет разве что со скамейки выходить. А если уйдёт - то скорее всего в клуб без ЛЧ, но будет возможность стать лидером.
cska1948
cska1948
вчера в 10:48
От добра добра не ищут. Вот мудрый Гасперини и не дёргается. Тем более что контракт с ним продлили с зарплатой в ПЯТЬ миллионов.
gq84sed3jc6f
gq84sed3jc6f
вчера в 10:46
Зарплата по тренерским меркам у него просто отличная. Мало кто предложит столько тренеру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:46, ред.
Хороший дядька.
Сразу по карьере коуча видно, что он не баловень Судьбы, а трудяга (муравей).
Звезд с неба не хватает, зато уважуху имеет выше крыши. С низов рулить начал и
крепенькую команду сколотил - ПСЖ 5 лет назад в ЛЧ их еле-еле прошли.
Интересно б было его глянуть в топ тимах, - с сырой молодёжью он уже всем всё доказал.
ex6dw4mu6zgg
ex6dw4mu6zgg
вчера в 10:21
Это для Миранчука совсем не айс
Гость
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