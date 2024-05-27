Гасперини заявил, что останется главным тренером «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» заявил, что останется в клубе из Бергамо.

Очевидно, что Де Лаурентис [президент «Наполи»] в течение некоторого времени очень положительно относился ко мне. Я не отрицаю этого, меня это тоже очень радует. Наверное, он думал насчёт меня, как и о других тренерах. «Наполи» сделает свой выбор, я связан с «Аталантой» и останусь в клубе.

«Наполи», безусловно, станет отличной командой, я в этом очень убеждён, потому что у них уже есть большая база.