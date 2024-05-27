Агент Обухова прокомментировал ситуацию с контрактом игрока

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, дал комментарий касательно будущего футболиста.
Будущее Владимира? Мы ждем ответа от «Оренбурга». Посмотрим, что будет в ближайшее время. На данный момент решения нет.
Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, дал комментарий касательно будущего футболиста.
Будущее Владимира? Мы ждем ответа от «Оренбурга». Посмотрим, что будет в ближайшее время. На данный момент решения нет.
Владимир ждет на сей момент
Гонца с письмом из Оренбурга.
Дается ожиданье туго,
Но до поры ответа нет.
Коль Обухов не по зубам -
Я им Онегина продам.
Владимир ждет на сей момент
Гонца с письмом из Оренбурга.
Дается ожиданье туго,
Но до поры ответа нет.
Коль Обухов не по зубам -
Я им Онегина продам.
вряд ли Оренбург предложит контракт
вряд ли Оренбург предложит контракт