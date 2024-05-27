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Агент Обухова прокомментировал ситуацию с контрактом игрока

вчера, 21:24

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, дал комментарий касательно будущего футболиста.

Будущее Владимира? Мы ждем ответа от «Оренбурга». Посмотрим, что будет в ближайшее время. На данный момент решения нет.

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Все комментарии
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 22:59
Сергей ПУШКИН должен был ответить иначе:
Владимир ждет на сей момент
Гонца с письмом из Оренбурга.
Дается ожиданье туго,
Но до поры ответа нет.
Коль Обухов не по зубам -
Я им Онегина продам.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:47
Самое главное что непонятки присутствую
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
возрастной игрок.
вряд ли Оренбург предложит контракт
Гость
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