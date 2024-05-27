Эмери продлил договор с «Астон Виллой»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подписал новое соглашение с клубом.
Контракт специалиста с командой рассчитан до 2029 года. «Львы» уже во второй раз в течение месяца продлили с рулевым договор, ранее документ действовал до 2027-го.
«Астон Вилла» финишировала на 4-м месте в АПЛ.
и попали в точку))
Эмери сильно изменил Виллу, эта команда стала больше разыгрывать мяч.
да, стало меньше моментов создавать, но качество этих моментов выросло.
теперь у АВ есть четкие идентичность и стиль.
плюс харизма от Эми Мартинеса, чемпиона мира 2022))))
и конечно, форвард Олли Уоткинс – главная звезда Виллы.
тренер Эмери раскрыл его лучшие качества!!!
и попали в точку))
Эмери сильно изменил Виллу, эта команда стала больше разыгрывать мяч.
да, стало меньше моментов создавать, но качество этих моментов выросло.
теперь у АВ есть четкие идентичность и стиль.
плюс харизма от Эми Мартинеса, чемпиона мира 2022))))
и конечно, форвард Олли Уоткинс – главная звезда Виллы.
тренер Эмери раскрыл его лучшие качества!!!
Но судя по сроку контракта на него Астон Вилле рассчитывают как на Пепа в Сити или как на Артету в Арсенале. Значит Вилла настроена войти в серьёз и надолго в топ 4.
Но судя по сроку контракта на него Астон Вилле рассчитывают как на Пепа в Сити или как на Артету в Арсенале. Значит Вилла настроена войти в серьёз и надолго в топ 4.