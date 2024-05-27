Эмери продлил договор с «Астон Виллой»

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вчера, 18:28

Главный тренер «Астон Виллы» подписал новое соглашение с клубом.

Контракт специалиста с командой рассчитан до 2029 года. «Львы» уже во второй раз в течение месяца продлили с рулевым договор, ранее документ действовал до 2027-го.