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Эмери продлил договор с «Астон Виллой»

вчера, 18:28

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подписал новое соглашение с клубом.

Контракт специалиста с командой рассчитан до 2029 года. «Львы» уже во второй раз в течение месяца продлили с рулевым договор, ранее документ действовал до 2027-го.

«Астон Вилла» финишировала на 4-м месте в АПЛ.

Эмери продлил договор с «Астон Виллой»

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:33
И правильно Эмери сделал команду, из так себе середнячка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:51
Даже если дадут усиление... разница забитых и пропущенных в четыре раза хуже чем у Сити и Арсенала
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:37
Эмери провел успешный сезон в Астон Вилле. Теперь надо закрепить этот успех. Ну и надо ему показать себя в ЛЧ, пора переходить на уровень выше. Удачи!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:04
ЛЧ ждёт тебя Унаи
Mi6
Mi6
вчера в 20:24
Рукаку, прочитав эту новость, заплакал и выключил свет…
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:52
Если ему дадут усиление то сможет пошуметь в ЛЧ и в чемпе. А так будет что и с Ньюкаслом, ни там, ни там ничего не показали.
Но судя по сроку контракта на него Астон Вилле рассчитывают как на Пепа в Сити или как на Артету в Арсенале. Значит Вилла настроена войти в серьёз и надолго в топ 4.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:39
Хорошую, интересную команду строит Эмери. Думается, что "Астон Вилла" здорово пошумит в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, да и в АПЛ может стать одним из главных претендентов на чемпионство.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:09
Как они посмели трениришку подписать... почему со столбом дзюбой не посоветовались?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
Когда Стивена Джеррарда уволили из Астон Виллы, команда плелась на подвале АПЛ...и тогда боссы клуба неожиданно пригласили Унаи Эмери.
и попали в точку))
Эмери сильно изменил Виллу, эта команда стала больше разыгрывать мяч.
да, стало меньше моментов создавать, но качество этих моментов выросло.
теперь у АВ есть четкие идентичность и стиль.
плюс харизма от Эми Мартинеса, чемпиона мира 2022))))
и конечно, форвард Олли Уоткинс – главная звезда Виллы.
тренер Эмери раскрыл его лучшие качества!!!
112910415
112910415
вчера в 18:33
очень качественно работает, без него никак !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:32
Его работа устраивает многие клубы, в том числе и Виллу...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:31
Успехов ему. Глядишь и до 1 место доведёт АВ
Гость
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