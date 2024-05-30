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Максимов ушёл из «Факела»

вчера, 14:56

Нападающий Максим Максимов покидает «Факел».

Срок соглашения игрока с клубом подошел к концу, стороны его не продлили.

В 27 матчах прошедшего сезона футболист забил 4 гола.

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29 мая
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:27
- Ой, ребята, похоже писец пришёл Факелу! Место в РПЛ, как клуб, вроде бы и сохранил, но как "единый механизм" - рассыпался на запчасти. Семь человек "выкинули из команды" за неделю. Денег в казне нет. Покупать Халков и Неймаров, которые в одиночку могут вытащить команду - не на что!!!
- Ну а что в итоге? Старт нового сезона не за горами. У Факела: стадиона - нет, тренер только пришёл (ещё "не обтесался"), полкоманды - разогнали (думаю это только начало), новых купить не на что... Конечно команду надо "чистить" периодически. Но не так резко, не в таких масштабах, и не в РПЛ. Остались только верные болельщики Факела. Но кто же их пустит на поле? А с трибун - кричи, не кричи - хороших игроков в команде не прибавится.
lotsman
lotsman
вчера в 17:08
Налетай, подешевело.) Желающие есть?
jmgcc9mza9u6
jmgcc9mza9u6
вчера в 16:31
С такой игрой даже в Факеле тяжело удержаться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:33
Показатели для напа прямо скажем не очень
g35s2ad6dkwk
g35s2ad6dkwk
вчера в 15:24
Воронежу надо бразилец в нападение
Гость
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