Максимов ушёл из «Факела»

Нападающий Максим Максимов покидает «Факел».
Срок соглашения игрока с клубом подошел к концу, стороны его не продлили.
В 27 матчах прошедшего сезона футболист забил 4 гола.
Нападающий Максим Максимов покидает «Факел».
Срок соглашения игрока с клубом подошел к концу, стороны его не продлили.
В 27 матчах прошедшего сезона футболист забил 4 гола.
- Ну а что в итоге? Старт нового сезона не за горами. У Факела: стадиона - нет, тренер только пришёл (ещё "не обтесался"), полкоманды - разогнали (думаю это только начало), новых купить не на что... Конечно команду надо "чистить" периодически. Но не так резко, не в таких масштабах, и не в РПЛ. Остались только верные болельщики Факела. Но кто же их пустит на поле? А с трибун - кричи, не кричи - хороших игроков в команде не прибавится.
- Ну а что в итоге? Старт нового сезона не за горами. У Факела: стадиона - нет, тренер только пришёл (ещё "не обтесался"), полкоманды - разогнали (думаю это только начало), новых купить не на что... Конечно команду надо "чистить" периодически. Но не так резко, не в таких масштабах, и не в РПЛ. Остались только верные болельщики Факела. Но кто же их пустит на поле? А с трибун - кричи, не кричи - хороших игроков в команде не прибавится.