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«Манчестер Юнайтед» подпишет с Майну новый контракт с увеличением зарплаты

вчера, 11:08

После чемпионата Европы «Манчестер Юнайтед» предложит своему полузащитнику Кобби Майну новый контракт с увеличением зарплаты в четыре раза (теперь она составит 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю).

Майну является воспитанником «манкунианцев». В прошедшем сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отметился голевой передачей. Напомним, 19-летний англичанин включён в предварительный состав своей сборной на Евро-2024.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:40
Я вижу в нём второго Фила Фодена, так же элегантно с мячом обращается. Ещё один такой сезон и будет под 100 стоить.
Два светлых пятна у МЮ в нынешнем сезоне, он и Гарначо.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:54
Игрок перспективный конечно. Но не много ли 80000 в неделю.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Заслужил своей игрой
h64gqrvpc87t
h64gqrvpc87t
вчера в 11:13
Лишь бы звёздочку парень не поймал
Гость
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