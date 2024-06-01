«Манчестер Юнайтед» подпишет с Майну новый контракт с увеличением зарплаты

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вчера, 11:08

После чемпионата Европы «Манчестер Юнайтед» предложит своему полузащитнику новый контракт с увеличением зарплаты в четыре раза (теперь она составит 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю).

Майну является воспитанником «манкунианцев». В прошедшем сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отметился голевой передачей. Напомним, 19-летний англичанин включён в предварительный состав своей сборной на Евро-2024.