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В «Аль-Насре» подтвердили, что Роналду останется в клубе

вчера, 09:25

Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон.

39-летний игрок присоединился к саудовскому клубу зимой 2023 года. В текущем сезоне Роналду провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что португалец продлит контракт с «Аль-Насром».

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 14:13
Богатый клуб неудачников! Видимо они правда играют в чемпионате ради участия, а не ради медалей. Балласт нашел свое
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:34
А что - хотел сбежать?.. Но потом вспомнил, что он никому не нужен.. Хе-хе-хе.. 🤔🤣🪵🧻
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:09
В 39 лет иметь столько хейтеров, хорош парень, жизнь удался!) Многих уже в 35 забывают. А Рон держит уровень, просто машина!))
sihafazatron
sihafazatron ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:16
Так Неймар не напрягаясь там трофеи берет!)) вот кто машина!)) а этот только истерить и может
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:56, ред.
Дырявый никому не нужен, кроме как шейхам потехи ради.
Не забуду ответ Боруссии когда им предложили гея-нарцисса:
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Уважающим себя клубам Европы он не нужен.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:46
А кто-то на серьезе разгонял про трансфер в Байер) Но, в любом случае, он вроде до ЧМ хочет там почилить, либо пока 1000 голов не забьет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:36
Хочешь побед?Купи Малкома.
Хочешь Дом-2?Купи Роналду.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 09:31
В Аль-Насре сказали, что титулы им не нужны.
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