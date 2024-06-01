В «Аль-Насре» подтвердили, что Роналду останется в клубе

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вчера, 09:25

Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга заявил, что нападающий сборной Португалии останется в клубе на следующий сезон.

39-летний игрок присоединился к саудовскому клубу зимой 2023 года. В текущем сезоне Роналду провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что португалец продлит контракт с «Аль-Насром».