Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон.
39-летний игрок присоединился к саудовскому клубу зимой 2023 года. В текущем сезоне Роналду провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что португалец продлит контракт с «Аль-Насром».
Не забуду ответ Боруссии когда им предложили гея-нарцисса:
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Уважающим себя клубам Европы он не нужен.
Не забуду ответ Боруссии когда им предложили гея-нарцисса:
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Уважающим себя клубам Европы он не нужен.
Хочешь Дом-2?Купи Роналду.
Хочешь Дом-2?Купи Роналду.