В «Ахмате» сообщили, что Адиев останется в клубе на следующий сезон

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер грозненской команды Магомед Адиев будет продолжать работу в клубе.
31 мая стало известно об уходе специалиста из сборной Казахстана.
Адиев остаётся с нами в следующем сезоне. Мы заключим с ним контракт.
Поздравляю других победителей. Думаю, что 53000 это рекорд для группы Заболотного. В этой группе не видел такого результата, было такое, кто знает?
Поздравляю других победителей. Думаю, что 53000 это рекорд для группы Заболотного. В этой группе не видел такого результата, было такое, кто знает?