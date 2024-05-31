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В «Ахмате» сообщили, что Адиев останется в клубе на следующий сезон

вчера, 20:59

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер грозненской команды Магомед Адиев будет продолжать работу в клубе.

31 мая стало известно об уходе специалиста из сборной Казахстана.

Адиев остаётся с нами в следующем сезоне. Мы заключим с ним контракт.

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Все комментарии
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 21:32
Получилась интересная борьба: a-league - 53000, volga.kot - 46576․ Поставили на один и тот же матч, у одного кэф - 71, у другого - 53, но выиграл кэф 53. Вот что значит ставить уверенно...))

Поздравляю других победителей. Думаю, что 53000 это рекорд для группы Заболотного. В этой группе не видел такого результата, было такое, кто знает?
a-league
a-league ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:27
Сегодня видел кэфы 200, 300. Убрали лимит ?
Гость
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