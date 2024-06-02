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Гюндоган будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

вчера, 17:48

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы 2024.

Вторым капитаном назначен Йозуа Киммих, третьим — Томас Мюллер.

Ранее национальная команда Германии назвала заявку для выступления на турнире.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:37
Истинный ариец в пятом поколении.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 01:01
Вроде как капитан имеет право разговаривать с судьёй на поле? Гюндоган как лидер больше подходит, чем Кроос, а Нойер рамку защищает.
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:54
Понятно. Только Нагельсман, если не ошибаюсь, провел со сборной пять матчей, в двух из которых играл Кроос. Это больше чем Гюндоган. Ну да Бог с ними, Нагелю,естественно виднее. Просто мне кажется,что Гюндоган,уже сбитый летчик для сборной.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:41
не подходят тренеру.
1. Нойер.
здесь возможно с давнего конфликта Нагельсманна и Нойера в Баварии.
думаю, антипатия никуда не денется, а значит, когда нибудь да снова прорвется, дело времени и ситуации.
но тренеру удобней, если Нойер больше не капитан сборной.
2. Кроос.
немецкий роялист давно не играл за сборную.
а капитаном будет тот, у кого больше матчей за сборную при Нагельсманне.
так обьяснил свое решение гл.тр.сб.Германии.
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:18
То что тренер понимает, это и так ясно. На твой взгляд, чем они не подходят?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:45
в сборной есть лидеры, чем они))
и гл.тренер германской сборной это понимает.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
А в чем смысл, если со своей хорошей формой Матс бы сидел в запасе. При этом нисколько не умоляю заслуг Хуммельса, но Шлоттербек и Рюдигер скорее всего это железная основа, а на подмену есть Та, который взял салатницу. И это при том что есть еще Антон из Штутгарта, опыт конечно дело хорошее но в этой сборной много опытных бойцов.
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:20
Чем Нойер с Кроосом не подходят?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19
Считаю,что Нагельсман совершил ошибку не взяв в сборную Хуммельса! Да, Матс не молод, но он очень опытный и в этом сезоне в очень хорошей форме. Вчера в финале ЛЧ показал себя во всей красе и вполне успешно сдерживал Вини. Что касается выбора в пользу Гюндогана, то выбор вполне объесняем, игрок опытный,боец,лидер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:28
Гюндоган - лучший из достойных.
и с Киммихом это будет настоящий лидерский дуэт.
кстати, при Флик Гюндоган и Киммих все началось.
Гюндоган стал капитаном, а Йозуа вице-капитаном.
Нагельсманн все правильно делает.
Нойер и Кроос не подходят.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:54
Честно говоря, думалось, что капитаном будет Кроос. Но Гюндоган тоже достойный и опытный лидер, пользующийся большим авторитетом в команде и способный повести за собой. Удачи сборной Германии на домашнем ЕВРО-2024!
амурец
амурец
вчера в 18:28
А не лучше ли Крооса
x3gbq7gvrquk
x3gbq7gvrquk
вчера в 18:12
Произошла смена капитана!!! Это будет интересно
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