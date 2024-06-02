Гюндоган будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы 2024.
Вторым капитаном назначен Йозуа Киммих, третьим — Томас Мюллер.
Ранее национальная команда Германии назвала заявку для выступления на турнире.
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы 2024.
Вторым капитаном назначен Йозуа Киммих, третьим — Томас Мюллер.
Ранее национальная команда Германии назвала заявку для выступления на турнире.
1. Нойер.
здесь возможно с давнего конфликта Нагельсманна и Нойера в Баварии.
думаю, антипатия никуда не денется, а значит, когда нибудь да снова прорвется, дело времени и ситуации.
но тренеру удобней, если Нойер больше не капитан сборной.
2. Кроос.
немецкий роялист давно не играл за сборную.
а капитаном будет тот, у кого больше матчей за сборную при Нагельсманне.
так обьяснил свое решение гл.тр.сб.Германии.
1. Нойер.
здесь возможно с давнего конфликта Нагельсманна и Нойера в Баварии.
думаю, антипатия никуда не денется, а значит, когда нибудь да снова прорвется, дело времени и ситуации.
но тренеру удобней, если Нойер больше не капитан сборной.
2. Кроос.
немецкий роялист давно не играл за сборную.
а капитаном будет тот, у кого больше матчей за сборную при Нагельсманне.
так обьяснил свое решение гл.тр.сб.Германии.
и гл.тренер германской сборной это понимает.
и гл.тренер германской сборной это понимает.
и с Киммихом это будет настоящий лидерский дуэт.
кстати, при Флик Гюндоган и Киммих все началось.
Гюндоган стал капитаном, а Йозуа вице-капитаном.
Нагельсманн все правильно делает.
Нойер и Кроос не подходят.
и с Киммихом это будет настоящий лидерский дуэт.
кстати, при Флик Гюндоган и Киммих все началось.
Гюндоган стал капитаном, а Йозуа вице-капитаном.
Нагельсманн все правильно делает.
Нойер и Кроос не подходят.